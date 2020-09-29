Protokolün ebediyete uğurladığı Saniye Göçer'in hikayesi yürek burktu



Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)TOKAT'ta, 19 yıldır bakımevinde yaşayan ve geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden zihinsel engelli Saniye Göçer (63), il protokolünün katılımıyla son yolculuğuna uğurladı. Göçer'in, anne ve babasını doğduktan kısa süre sonra kaybettiği öğrenildi. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Mahmut Özdemir, kimsesi bulunmayan Göçer'in daha önce bir aileye evlatlık verildiğini, 35 yaşında ise yeniden bakımevine bırakıldığını ifade etti.

19 yıldır Tokat'taki bakım evinde kalan Saniye Göçer, Salih ve Sürbiye çiftinin çocukları olarak Eskişehir'de dünyaya geldi. Salih ve Sürbiye çifti çocuklarının doğumundan kısa süre sonra hayatını kaybetti. Devlet korumasına alınan zihinsel engelli Göçer, evlat edinilerek bir ailenin yanına yerleştirildi. 35 yaşına geldiğinde kendisini evlatlık edinen aile Saniye'yi yeniden bakımevine bıraktı. 1992'den 1999'a kadar Sakarya'daki bakımevinde kalan Saniye Göçer, 2001 yılına kadar Ankara'da, daha sonra vefatına kadar Tokat'taki bakımevinde kaldı. 2001 yılından bu yana arayan- soran kimsesi olmayan Göçer, 23 Eylül'de rahatsızlanıp aynı gün kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Göçer, il protokolü tarafından son yolculuğuna uğurlandı. Göçer'in cenazesine il protokolünün gösterdiği duyarlılığı Hürriyet Gazetesi yazarı Fatih Çekirge de köşesinden gündeme getirdi.

'ANNE VE BABASINI BEBEKKEN KAYBETMİŞ'

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mahmut Özdemir, "Saniye ablamız 1957 Eskişehir doğumlu, Salih ve Sürbiye çiftinin çocuklarıdır. Anne ve babası bir çocuk sevincini yaşayamadan kısa süre sonra rahmetli oluyor. Çocuğumuz devletin şefkatli kollarına teslim ediliyor. Bir müddet sonra başka bir aile evlat edinerek alıyor. 1992 yılına kadar ailenin yanında kalıyor. Kısa süre sonra çocuğun ağır zihinsel engelli olduğu tespit ediliyor. Aile 35 yaşına kadar dayanıyor ama yine bizim bir bakım merkezimize bırakılıyor. 1992 yılında Sakarya Arifiye Bakım ve Rehabilitasyon merkezine alınıyor. 1999 yılına kadar burada kalıyor. 1999 yılından sonra Ankara'da Sarayköy Bakım ve Rehabilitasyon merkezine nakil ediliyor. 2001 yılında da Tokat'a sevk ediliyor. 2001 yılından günümüze kadar arayanı soranı olmadı. 23 Eylül'de rahatsızlanıyor, hastaneye götürülüyor. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamıyor, vefat ediyor" dedi.

'PROTOKOLÜMÜZ BU KONUDA DUYARLI'

Tokat Valisi Ozan Balcı ve Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu'nın kimsesizleri sahiplenme konusunda duyarlı olduğunu kaydeden Özdemir, "Sayın Valimiz Tokat'a teşriflerinden bu tarafa Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Bakanımızdan alınan talimatlar doğrultusunda bizim kimsesizlerin kimsesi olduğumuzu, devletin her zaman fakirin, fukaranın, garibin yanında olduğunu gösterme amacıyla Sayın Valim buraları sık sık ziyaret eder. Burada ölen ve hastalanan olduğu zaman kendisine haber verilmesini ister. Ve bunların mutlaka cenazelerine katılır. Sayın Valimiz, Sayın Belediye Başkanımız, milletvekilimiz Sayın Yusuf Beyazıt cenazede bulundular. Sayın Valimiz ve Belediye Başkanımızın katılması, devletin kimsesizlerin kimsesi olduğunu, onun yalnız bırakılmadığının bir göstergesi oldu" diye konuştu.

Saniye Göçer'in 19 yıl kaldığı süre içerisinde bakım elemanları tarafından sevildiğini ifade eden Özdemir, "Ben bakım elemanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Saniye ablamız da diğer hastaların yanında çok nezaketli, görgü kurallarını görmüş geçirmiş birisi idi. Konuşmasıyla üslubuyla bakım elamanlarına tavır ve hareketleriyle hep dikkat çekmiş ve onların hayır dualarını almış sevilen birisiydi" dedi.DHA-Genel Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ

2020-09-29 07:42:45



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