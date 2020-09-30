Tokat Belediye Plevnespor'un maçına korona engeli! Bir oyuncu pozitif çıktı, mücadele ertelendi

Efeler Ligi Voleybol takımlarından Tokat Belediye Plevnespor'un bugün oynayacağı müsabaka, bir sporcunun korona virüs testinin pozitif çıkması nedeni ile ertelendi.

Bugün oynanması planlanan Spor Toto maçı öncesinde Tokat Belediye Plevnespor takımı oyuncularına korona virüs testi yapıldı. Yabancı bir oyuncunun testi pozitif çıkarken, oyuncu ile temaslı olduğu değerlendiren 3 sporcu da karantinaya alındı. Bu nedenle müsabaka ileriki bir tarihe ertelendi. Tokat Belediye Plevnespor Takımı Şube Sorumlusu Mehmet Elibol, her 15 günde bir tüm sporcu ve teknik ekibe korona virüs testi yapıldığını kaydetti. Son yapılan testte yabancı bir oyuncularında korona virüs tespit edilmesi üzerine 3 sporcunun da karantinaya alındığını ifade eden Elibol, bugün oynayacakları Spor Toto maçının ileri bir tarihe ertelendiğini söyledi.

Elibol, insan sağlığının daha önemli olduğuna vurgu yaparak, “15 günde bir sporcularımıza ve teknik ekibimize test yaptırıyoruz. Bu 5. testimiz. Daha öncede teknik ekibimizden birisinde korona virüs çıkmıştı. Bir yabancı oyuncumuzda korona virüs tespit edildi. Önemli olan sağlık, hiç kimsenin burnu kanamasın bir sıkıntı olmasın” diye konuştu.

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