Azerbaycanlı gençler savaşmaya hazır

Tokat’a üniversite eğitimi için gelen Azerbaycanlı gençler ülkelerine destek vermek amacıyla ordularına gönüllü katılmaya hazır.

Ermenistan'ın saldırılarının ardından seferberlik ilan edilen Azerbaycan'da Azeri gençler gönüllü olarak savaşmak istiyor. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi İktisat Bölümünde Yüksek Lisans öğrencisi olan Fazlı Ahmetzade (25) Karabağ’ın 30 yıldır Ermenistan’ın işgali altında olduğuna dikkat çekti. Ermenilerin Karabağ’da yaşayanları yaşlı, kadın, genç, çocuk demeden vahşice öldürüldüğünü ifade eden Ahmetzade, “Dünya kamuoyu bunu görmezden geldi, bu vahşet göz ardı edildi. Şu an topraklarımızı almak için mücadele veriyoruz. Gerekirse, devletimiz bizi asker olmamız için çağırırsa bizde ülkemiz için severek savaşa gideceğiz. Seferberlik için ben başvuru yaptım zaten, yetkililer ‘bekleyin’ dediler, çağrıldığım zaman gideceğim” dedi.

“Kana kan, dişe diş her türlü mücadeleye gireceğiz”

Ahmetzade, kana kan savaşmaya hazır olduğunu belirterek, “Onlar bizim çok kanımızı döktü. Kana kan, dişe diş her türlü mücadeleye gireceğiz biz. Tüm Azeriler düşüncemi tasdikleyecektir” ifadelerini kullandı.



“Biz millet olarak biz savaştan korkmuyoruz”

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü öğrencisi Seymur Agayev (18) ise savaşa gitmeye hazır olduğunu belirterek, “Azerbaycan ve Ermenistan arasında gerginlikler var. Bu gerginlikte bizde birçok şehitler verdik. Şuanda Azerbaycan Karabağ’ın birçok bölgesini düşmandan temizliyor. İnşallah topraklarımızın tamamını düşmandan temizleyeceğiz. Ben ve bir grup arkadaşımızla Tokat’tayız. Ben ve arkadaşlarım sonuna kadar devletimize, hükümetimize ve ordumuza güveniyoruz, sonuna kadar da arkalarındayız. Biz millet olarak biz savaştan korkmuyoruz. Eğer mesele bizim toprağımızsa, öz vatanımızsa asla korkmuyoruz. Hiçbir yabancı devlet bizim iç meselelerimize karışamaz. Biz millet olarak sonuna kadar kutlu davamızın arkasında gideceğiz, son bir nefer kalana kadar savaşacağız” diye konuştu.

