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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ecdat yadigarı asırlık camide restorasyon çalışması

İHA

Ecdat yadigarı asırlık camide restorasyon çalışması

Tokat’ın en eski camilerinden olan ve Oğuz Türklerinin 24 boyundan biri olan Büğdüz boyunun ismini taşıyan camide restorasyon çalışmaları başlatıldı.
TokatSivas karayolunun 35. kilometresinde bulunan 12. yüzyıl Selçuklu eseri olan Buğdüz Camii'nin restorasyon işi Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından ihale edildi. Cami restorasyon çalışmaları kapsamında koruma altına alınırken, onarım çalışmaları başlatıldı. MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, harap durumda olan caminin onarılması için Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy’a yaptıkları ziyaret sonrasında çalışmaların başlatılmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. MHP’li Bulut, “Ecdat yadigarı bu mümtaz eserin onarımı ve ibadete açılması konusunda görüştüğümüz Vakıflar Genel Müdürümüz Burhan Ersoy ile Vakıflar Bölge Müdürümüz Yılmaz Kılınç’ın yüksek gayretleriyle bu eserimizi de inşallah kurtarmış olacağız. Nitekim Büğdüz Camii onarımı başlatılmış olup, en kısa zamanda onarım ve restorasyonu tamamlanmış olacaktır. Bu konudaki sesimizi duyarak, talebimizi nezaketle karşılayan ve derhal harekete geçen başta Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy Bey, Vakıflar Genel Müdürümüz Burhan Ersoy ve Vakıflar Bölge Müdürümüz Yılmaz Kılınç başta olmak üzere emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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