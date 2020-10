Vitamin deposu 'Mürver' meyvesi Tokat çiftçisiyle tanışacak

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)TOKAT Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nün araştırma bahçesine deneme amaçlı dikilen 'Mürver' meyvesi yetişmeye başladı. Mürverin c vitamini, antioksidan ve fenolik madde zengini olduğunu belirten Ziraat Yüksek Mühendisi Dr. Aslı Yılmaz, "Dekarına, dönümüne 1.5 ton verim alabiliriz. Bizim önerimiz Tokat çiftçisine, ilimizde bu meyveyi yaygınlaştırmak" dedi.

Tokat Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü çok zengin vitamine sahip, antioksidan etkileri bulunan mürverin, bölgeye uyumunu denemek için 3 yıl önce araştırma bahçesine ekim yaptı. Bölgede yetişecek meyveler için alternatif bir ürün olarak değerlendirilen mürverin deneme ekimi başarılı sonuç verdi. Meyvenin il genelinde ekiminin yapılması için çalışma başlatıldı.

'BAĞIŞIKLIK GÜÇLENDİRİCİ VE BİRÇOK FAYDALARI VAR'

Tokat Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü´nde Bahçe Bitkileri Bölümü Meyve Yetiştiriciliği ve Islahı alanında görevli Ziraat Yüksek Mühendisi Dr. Aslı Yılmaz, mürverin önemli bir bitki olduğunu söyledi. Dr. Aslı Yılmaz, "Dünya ve ülkemizin küresel salgınla mücadele ettiği bu dönemde, hepimiz bağışıklık sistemimizin önemini bir kez daha anlamış bulunmaktayız. Bu bağlamda da mürver, gerçekten önemli bir bitki. Üzümsü meyveler grubunda, çalı formunda veya küçük ağaç formunda gelişim gösteriyor. Nisan ve mayıs ayında çiçeklenmesi başlıyor. Beyaz renkli ve kendine has çok güzel bir kokusu var. Hatta reçeli, şurubu, şerbeti yapılır. Çok az da olsa ülkemizde bilinir. Hasadı ise ağustos ortasında başlıyor ve eylül ortasına kadar devam ediyor. Meyveyi salkım şeklinde hasat ediyoruz. C vitamini, antioksidan ve fenolik maddelerce çok zengin bir bitkidir. Dolayısıyla grip, nezle, soğuk algınlığı, üst solunum yolu enfeksiyonların da iyidir. Daha sonrasında kan basıncımızı düzenler, kolesterol düşürür ve daha birçok faydaları vardır. Yalnız mürver meyvesini sofralık olarak tüketecek olursak tam olgun meyveleri tüketmemiz gerekir. Çünkü olgunlaşmamış meyvelerde toksinler vardır, zehirli bileşenler. Bu da tabi tehlikeli olabilir. Yalnızca işlenmiş olarak çok kullanıyoruz biz. Gıda ve ilaç sanayiinde, kozmetikte kullanıyoruz; sabun, şampuan ve krem yapımında kullanılıyor. Boya maddesi olarak mürveri çok kullanıyoruz. İşlenmiş olarak tüketiyoruz daha çok" dedi.

'DEKARINA, DÖNÜMÜNE 1.5 TON VERİM ALABİLİRİZ'

Çiftçinin mürver meyvesini yeni tanıdığını ifade eden Dr. Yılmaz, "Ekim alanı olarak, şu an kapama bahçe yetiştiriciliği yok. Çünkü artık çiftçimiz bu meyveyi yeni yeni tanıyor. Ama Kuzey Anadolu'da, ilimizde, Ankara, Bolu, Bursa, Rize, Trabzon illerimizde küçük ev bahçelerinde, ormanlık alanlarda, bahçe kenarlarında, doğal ortamlarda rastlayabiliriz mürver bitkisine. Mürverin ekolojik olarak çok fazla bir isteği yok. Hastalığı çok yok. Çelikle, dip sürgünüyle çok kolay çoğaltabiliyoruz mürver bitkisini. Pazarı daha çok çok yeni ama belirttiğim gibi Covid salgınından dolayı reklamlarda da çok duyuyoruz kara mürveri. Çiftçiye bunu tanıtarak üretimi artırmak hedefimiz. Araştırma enstitüsü olarak Yalova liderliğinde, dört farklı lokasyonda biz bir adaptasyon projesi başlattık. Mürver var içerisinde. Bahçemizde iki çeşit var, Hasberg çeşidimiz ve Tokat'ta seleksiyon çalışması olarak belirlenmiş Tokat tipimiz var, üstün özellik gösteren. 2017 yılında biz bahçemizi Eylül ayında tesis ettik. Bu sene üçüncü yılı gayet verimli ve bütün çalışmalarımızda olumlu sonuçlar aldık. Burası yaklaşık yarım dönüm ve yarım dönümden 300 kilogram verim aldık. Dekarına, dönümüne 1.5 ton verim alabiliriz. Bizim önerimiz ilimizde bu meyveyi yaygınlaştırmak. Mevcut yetiştiricilik yapılan meyvelere bir alternatif ürün olarak sunmak" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ

