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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sahipsiz yaralı hayvanlara ambulans hizmeti

İHA

Sahipsiz yaralı hayvanlara ambulans hizmeti

Tokat’ta, sahipsiz yaralı hayvanların tedavisinde kullanılmak üzere dizayn edilen hayvan ambulansı hizmet veriyor.
Tokat'ta, mücavir alan dışında kalan köyde, karayolunda kaza yapmış, yaralanmış, bakımsız hayvanların tedavisinde kullanılmak üzere 0356 212 65 66 nolu telefonla 724 hizmet veriyor. İl Özel İdaresi ile Veteriner Hekimler Odası arasında yapılan protokol gereği vatandaş tarafından yapılan ihbar üzerine hayvan ambulans bölgeye yönlendiriliyor. İlk müdahalesi bulunduğu yerde yapılarak ambulansa alınan hasta ya da yaralı hayvana en yakın veteriner hekim kliniğine ulaştırılıyor. Tedavisi tamamlanarak iyileşen hayvanlar alındıkları ortama tekrar bırakılıyor.

Sahipsiz hayvanların tedavisi ücretsiz yapılıyor
Sokak Hayvanları Gönüllüleri hayvan ambulansını hizmete girmesine destek veren Tokat Valisi Ozan Balcı'ya çiçek taktim etti. Valilik binası önünde düzenlenen programda açıklamalarda bulunan Vali Balcı, yaralanan, hasta olan sahipsiz hayvanların ücretsiz tedavisinin yapıldığına dikkat çekerek, “Memleketi, milleti sevmek dağı ile tepesi ile florası ile faunası ile insanıyla hayvanları ile beraber sevmek. Bizim kültürümüz inancımızda da var. Hayvanlara merhamet edilmesi lazım. Onlar bizlerin hayatımızın vaz geçilmez unsurları. İlin valisi olarak kolu kanadı kırık bir hayvan kalmasını istemiyorum. Bu anlamda İl Özel İdaresi tarafından bir ambulans dizayn ettik. Sahipsiz hayvanların tedavisi bu ambulansla veteriner hekime götürülmek suretiyle yapılıyor. Bu anlamda sahipsiz hayvanların tedavisinin yapılabilmesi içinde İl Özel İdaresine ödenek koyduk. Bacakları, kanatları kırık olan, yaralı hayvanların tedavisi bu şekilde yapılıyor” dedi.
Milli Parklar Şube Müdürlüğü organizasyonunda bu çalışmanın yürütüldüğüne dikkat çeken Vali Balcı, "Yaralı bir hayvan nerede olursa olsun bu ambulansla alınıyor. Yolda iletişime geçilerek hayvan veterinere götürülüyor. Orada tedavisi yapılıyor, bizlerde amacımıza ulaşmış oluyoruz” diye konuştu.
Sokak Hayvanları Gönüllüleri Gürsel ve Gülperi Sıldıroğlu’da Vali Balcı’ya sokak hayvanlarına verdiği desteklerinden dolayı teşekkür etti. Sahipsiz hayvanlar için ambulans taleplerine Vali Balcı’nın duyarsız kalmadığını ifade eden Gülperi Sıldıroğlu, yapılan hizmetten dolayı mutlu olduklarını kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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