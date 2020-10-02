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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tokat'ta pandemi sürecinde ilk kongre

İHA

Tokat'ta pandemi sürecinde ilk kongre

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde pandemi sürecinde açılışı törenle yapılan ilk kongre online olarak devam edecek.
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde 5. Uluslararası Anadolu Tarım, Gıda, Çevre ve Biyoloji Kongresi (TARGID 2020) ve 1. Uluslararası Uygulamalı İstatistik Kongresi (UYİK 2020) açılış programı gerçekleştirildi. 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi Milli İrade Salonu’nda gerçekleşen programın açılış konuşmasını Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rüstem Cangi yaptı. Her iki kongrenin Covid19 nedeniyle online şeklinde gerçekleştirileceğini ifade eden Cangi, sadece açılış programının yüz yüze olarak gerçekleştirildiğini belirtti. 5 ülkeden TARGID için 170, UYİK için 123 bildiri ile katılım sağlandığını ifade eden Cangi, kongrede emeği geçenlere teşekkür etti. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin de konuşmada korona virüs salgını nedeni ile her iki kongrenin de online yapılacağını söyledi. 20202021 eğitim öğretim yılı öğrenci sayılarına değinen Rektör Şahin, öğrenci sayısında bin 500 civarında artış olduğunu ifade ederek, “Ziraat Fakültesi son yerleştirmede doluluk oranı yüzde 100 olan bir fakültemiz ve üniversitemizin en eski fakültesidir. Ziraat fakültemizin diğer ziraat fakültelerden farklı olarak Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi bulunmaktadır. Yaklaşık 280 dönüm arazi içerisinde öğretim üyesi ve öğrenciye araştırma uygulama yapma imkanı sağlanmaktadır. Bu yapısıyla eşsiz nitelikte bir fakültedir. Açılışını gerçekleştirdiğimiz her iki kongre, hem üniversitemiz hem Ziraat fakültemizle uyumlu ve onun bir ürünü olarak ortaya çıkmış başarılı kongrelerdir” dedi.
Tokat Valisi Ozan Balcı ise konuşmasında Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi bölgenin parlayan yıldızı olduğunu belirterek, “Genç bir üniversite olmasına rağmen çok güzel işler yapmakta. Bu faaliyetlerin devam edeceğini umuyorum. Üniversitemizin kentle işbirliği yapması çok önemli. 10’a yakın tarım projesini birlikte uygulayacağımız bir protokol imzaladık. Şehir ile halkın birleşmesi bütünleşmesi anlamında çok önemli. Bilim, kültür, sanat ve akademik bilgi tarımın içerisinde olmadan tarımın gelişmesi mümkün değil. Tarım açısından Tokat çok zengin bir bölge. Çok çalışkan insanı var. Tokat’ta tarım adına çok güzel işler oluyor” diye konuştu. Konuşmaların ardından Prof. Dr. Naif Geboloğlu ve Prof. Dr. Yusuf Yanar’ın sundukları ilk bildiriler ile açılış programı sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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