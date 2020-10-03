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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Köpeğin tehlikeli yolculuğu

İHA

Köpeğin tehlikeli yolculuğu

Tokat’ta otomobilde sürücünün kucağında ön camdan dışarı sarkan köpeğin tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı.
TokatTurhal kara yolunda seyir halinde olan bir otomobilin sürücüsünün kucağında bulunan Terrier cinsi köpeğin camdan dışarı sarkması görenleri şaşırttı. Hızla giden cipte dikiz aynası üzerine başını koyarak oluşan rüzgarda keyif çıkaran köpek yürekleri ağza getirdi. Köpeğin yanı sıra sürücü için tehlikeli yolculuk cep telefonu kameralarına yansıdı. Vücudunun büyük bir kısmı araçtan dışarı çıkan köpeğin düşme tehlikesine karşı sürücünün rahat tavırları ise görenleri şaşırttı. Bir eli ile köpeğini tasmasından tutan diğer eli ile aracını kullanan sürücü yoluna devam etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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