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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Doğal güzelliği ile yoğun ilgi görüyor

İHA

Doğal güzelliği ile yoğun ilgi görüyor

Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Hasanşeyh beldesinde Eriklice Düzü Göleti doğal güzelliği ile yoğun ilgi görüyor.
Tokat’ta vatandaşların gözde mesire alanı içinde yer alan Eriklice Düzü Göleti şehir merkezine 115 kilometre, Reşadiye ilçesine 23 kilometre uzakta bulunuyor. Ordu sınırına kadar uzanarak yayla turizmine elverişli bölgede doğanın insana sunduğu her türlü güzelliğe sahip olan mesire alanı ziyaretçi akınına uğruyor. Ormanın içerisinde değirmenin yanı şelalesi ile bölgeye ayrı bir güzellik ve canlılık katan bölge yazkış farklı bir güzelliğe bürünüyor. Karadeniz Bölgesi’nin gözdesi olma yolunda olan Eriklice Düzü Göleti’ne gelenler korona virüs salgını nedeniyle sosyal mesafe kurallarına uygun bir ortamda piknik yapma imkanı buluyor.
Hasanşeyh Belde Belediye Başkanı Recep Külekçi, korona virüs önlemleri nedeniyle mesire alanına kamelya yapımını önümüzdeki yıllara bıraktıklarını kaydetti. Bölgeye piknik yapmaya genelde çevre il ve ilçelerden gelenler olduğunu belirten Başkan Külekçi, “Mesire alanımızda korona virüs önlemlerine dikkat ediyoruz. Geniş bir alanda sosyal mesafeye uygun olarak insanlar gelip burada piknik yapabiliyor. İsteyen kendisi yiyecek getirebiliyor, isteyenler de burada yemek yaptırıp fırından ekmek alabiliyor” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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