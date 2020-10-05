Topu almak için çıktığı sundurmada mahsur kaldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA)TOKAT'ın Erbaa ilçesinde okulun sundurmasına kaçan topu almak isteyen Mustafa Kaan Bakır (21), çıktığı yerde mahsur kaldı. Bakır, itfaiye ekiplerinin yardımıyla indirildi.

Olay, dün ilçe merkezindeki Mevlana İlkokulu'nun bahçesinde yaşandı. Okul bahçesinde futbol oynayan çocukların topu, okulun ana sınıfı girişindeki sundurmada kaldı. Bu sırada okul bahçesinde bulunan Mustafa Kaan Bakır, çocuklara yardım etmek için sundurmaya tırmandı. Bakır, topu çocuklara verdi ancak çıktığı yerden inemedi. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri çağrıldı. İtfaiye, Bakır´ı mahsur kaldığı yerden indirdi. Bakır´ın itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldığı anlar ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Mustafa Kaan Bakır, okul bahçesinde top oynayan çocukların kaçan topunu kurtarmak için oraya çıktığını, düşmekten korktuğu için tekrar inemediğini söyledi. DHA-Genel Türkiye-Tokat / Erbaa İbrahim UĞUR

2020-10-05 11:23:39



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.