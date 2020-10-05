Azerbaycan ve Türkiye dayanışması maskelere de yansıdı

Tokat Olgunlaşma Enstitüsü tarafından Azerbaycan’a destek vermek için özel maske üretildi.

Ermenistan'ın saldırdığı Azerbaycan’a destek vermek amacıyla Türkiye’de esnaflar, vatandaşlar iş yeri ve evlerini bayraklarla donatıyor. Bu anlamda korona virüs salgını kapsamında maske üretimi yapan Tokat Olgunlaşma Enstitüsünde sürece destek vermek için özel tasarım maskeler üretildi. Bir tarafında Türk Bayrağı diğer tarafında Azerbaycan bayrağı bulunan maskeler talep görmeye başladı. Azerbaycan ve Türk Bayrağı motifli maskeleri takan vatandaşlar moral desteği vermek istediklerini kaydetti.



"Kalbimizden geçenleri maskelere yansıtarak bizler de desteğimizi belirtmek istedik"

Tokat Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Filiz Vanlıoğlu, kalplerinden geçen duyguları maskelere yansıttıklarını ifade ederek, “Azerbaycanlı kardeşlerimizin, bu zor günlerinde bizler de yanlarında olduğumuzu belirtmek isteriz. İki devlet tek millet olduğumuzu her zaman vurguluyoruz. Ürettiğimiz maskelerimizde her zaman kendi gönlümüzden geçen duygularımızı yansıttık. Bu süreçte kalbimiz, yüreğimiz kardeşimiz Azerbaycan’ın yanındayken bu duyguyu dışa vurmadan içimiz rahat etmezdi. Kalbimizden geçenleri maskelere yansıtarak bizler de desteğimizi belirtmek istedik” dedi.

Vanlıoğlu, tek tek boyanarak az sayıda üretimi yapılan maskeleri kalıp çıkartmak suretiyle seri üretime geçerek talep doğrultusunda çoğaltacaklarını sözlerine ekledi.

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