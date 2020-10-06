Hobi olarak çiçekçiliğe başladı, kurduğu seralarda taleplere yetişemiyor

Tokat’ta hobi olarak çiçek yetiştirmeye başlayan 3 çocuk annesi ailesinin desteği ile sera kurarak taleplere yetişmeye çalışıyor.

Tokat’ta sınıf öğretmeni Meliha Mert (57) ile belediyede makine ikmal bölümünde Mehmet Mert (57) emekli olduktan sonra bir bahçe kiraladı. Kiraladıkları bahçeye hobi olarak çiçek üreten çift kısa sürede yoğun ilgi gördü. Çok beğenilen bahçelerinden yola çıkan aile çiçekçilik mesleğine yöneldi. TOKİ köprüsü yanında Milli Emlak’tan arazi kiralayan girişimci aile proje yaparak yaklaşık 2 dönümlük arazide sera kurdu. İl merkezindeki çiçekçilerin yanı sıra birçok ilden çiçek toptancıları ile çalışmaya başlayan Mert, hobi olarak yaptıkları işte profesyonel olma yoluna önemli mesafe kattı. 2’si kız 3 çocuk annesi Mert’in küçük kızı süs bitkileri ve peyzaj bölümünden mezun olurken büyük kızı da Samsun’da mesleki eğitim aldı. Seralarında yıllık olarak yaklaşık 10 bin adet kesme çiçek üretimi yapmaya başlayan aile yurt içinden gelen talepleri karşılamaya çalışıyor.



Hobi olarak başladı, talepler çoğaldı

Komşularının teşviki ile çiçekçiliğe başladıklarını ifade eden Mert, “Oğlum çiçeğe hevesli idi biz de aile olarak çiçekleri seviyorduk. Çiçek yetiştirerek çiçekçilere yetiştirmeye başladık. Hobi olarak başladık meslek olarak devam ediyoruz. Önce şehrimizdeki çiçekçilerle çalıştık. İşlerimiz ilerleyip talepler çoğaldıkça sera ihtiyacı duyduk. Seralarımızı kurduk, teknolojik seralar kurmayı hedefledik. Küçük bir bahçemizde bu işe başladık. Daha sonra Milli Emlak'tan arazi kiraladık. Teknolojik seralarımız kuruldu. Canla başla çalışırken talepler çoğaldı” dedi.



İki kez kalp krizi geçirdi, üretime ara vermedi

Sağlık sorunların rağmen çiçek işi ile uğraşmaktan kendini alamadığını ifade eden Mert, “Çocuklarım canla başla çalışıyor, eşim kol kanat geriyor. Ben kalp, şeker, tansiyon hastasıyım. Bu yıl iki kez kalp krizi geçirdiğim halde yine seramdan çıkmadım, yine üretimime devam ettim. Ölene kadar da devam edeceğim. Seralarımızda birçok cins çiçek ürettik. İmkanlarımız el verirse daha da üretime geçmek istiyoruz” diye konuştu.



Çiçeklerine müzik dinletiyorlar

Çiçekleri ve müziği çok sevdiğini belirten Mert, “Sabah geliyoruz çiçeklerimizin bakımını, sulamasını, gübrelemesini yapıyoruz. Sabahtan akşama kadar çalışıyoruz, gün bize yetmiyor. Biz çiçeklerimiz çok sevdiğimiz gibi müziği de çok seviyoruz. Çalışırken seralarımıza Türk Sanat müziği, halk müziklerimizi çiçeklerimize dinletiyoruz. Onlarda bizlerle neşe içindeler. Onlarda sevgilerinden dolayı hiç durmadan açıyorlar. Biçmemizin açma zamanı gelmediği halde müzikle çalıştığımız için erken açacakları için korku içindeyiz” ifadelerini kullandı.



Anne ve babası ile çalışıyor

Anne, babası ve kız kardeşi ile işlerini severek yaptıklarını belirten Saliha Mert ise çalışmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Rabbim izin verirse çabalarımızla işimizi daha da büyütmeyi istiyoruz. Serada çalışmak çok zevkli. Dışarıdan bakıldığında bir sauna ortamı gibi gözükse de bizim için mükemmel zevkli. Çünkü çiçeklerimizi çok seviyoruz. Hava sıcak olduğunda seramızın üstünü açmayı bile müzikle zevkli bir hale getirebiliyoruz. İşimizi seviyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.