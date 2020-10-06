Baraj yeşile boyandı, ölü balıklar kıyaya vurdu

Tokat’ın Erbaa ilçesi sınırlarında bulunan Hasan Uğurlu barajı adeta yeşile boyanırken, ölü balıklar kıyıya vurmaya başladı.

SamsunTokatOrdu sınırındaki Hasan Uğurlu Baraj Gölü yaklaşık bir haftadır değişen rengi ile dikkat çekiyor. Tokat’ın Erbaa ilçesi sınırına yakın noktada barajın büyük bir bölümü yeşille kaplanmış durumda. Kıyı kenarı da yeşile kaplanan barajda balık ölümlerinin başlaması vatandaşları tedirgin ediyor. Şükür Köyü sakinlerinden Hasan Şahin, barajdaki durumun endişe verici olduğunu kaydetti. Gölün kenarında kuruyan yeşil tabakanın gök mavisi rengini aldığını ifade eden Şahin, “Göl kenarında balık ölüleri var. Bu yeşil görüntü su akıntısı nedeni ile bazen kıyıda bazen gölün ortasında oluşuyor. Yetkililerden ricamız bir analiz yapılarak suyun kirlilik durumu ile bizleri aydınlanması” diye konuştu.

Çevre Müdürlüğü inceleme başlattı

Öte yandan içme ve kullanma suyu sağlayan barajlarda alg (su yosunu) patlaması olarak değerlendirilen kirlilikle ilgili Tokat Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekiplerinin numune alarak inceleme yapacağı bilgisine ulaşıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.