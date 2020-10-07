Jandarmanın yolda bulduğu kuzu, sahibine ulaştırıldı

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Fatih YILMAZ/ALMUS (Tokat), (DHA) TOKAT'ta, devriye görevi yapan jandarma ekipleri, yolda buldukları kuzuyu, küpe numarasından belirledikleri sahibine götürdü.

Merkeze bağlı Ormandibi köyü ile Almus ilçesi arasında devriye görevi yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yolda başıboş kuzu buldu. Kuzuyu korumaya alan ekipler, küpe numarasından sahibine ulaşmaya çalıştı. Yapılan araştırmada kuzunun, Ormandibi köyünde hayvancılık yapan İlhami Gümüştekin'e ait olduğu belirlendi. Jandarma ekipleri, arazide hayvan otlatan Gümüştekin'e telefonla ulaşamadı. Bunun üzerine kuzu, sahibine teslim edilmek üzere, köy muhtarı Ercan Çöl'e tutanak ile teslim edildi.

Kuzunun sürüden ayrılarak, kaybolduğunu söyleyen Ormandibi köyünün muhtarı Ercan Çöl, "Jandarmamızdan Allah razı olsun, kuzuyu bulmuşlar. Kuzu köyümüzde yaşayan İlhami Gümüştekin'e ait. Bize teslim ettiler. Biz de sahibine teslim ettik" dedi. DHA-Genel Türkiye-Tokat / Almus Fatih YILMAZ

2020-10-07 09:57:46



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