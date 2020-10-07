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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çocuk parkı alevlere teslim oldu

İHA

Çocuk parkı alevlere teslim oldu

Tokat’ta kişi veya kişilerce yakıldığı tahmin edilen çocuk parkı alevlere teslim oldu.
Edinilen bilgiye göre, Erenler Mahallesi'nde çocuk parkında yangın çıktığını gören mahalle sakinleri itfaiye ekiplerine haber verdi. Çocuk parkında bulunan plastik oyun gruplarının tutuşması sonucu alevler kısa sürede büyüdü. Kauçuk malzeme ile kaplı parkın zemininin de alev alması sonucu gökyüzünü kara dumanlar kapladı. Mahalle sakinlerinin korku dolu gözlerle izlediği yangına Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Kısa sürede söndürülen yangında plastik oyuncak grupları tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.
Tokat Belediyesi tarafından kısa bir süre önce yapılarak hizmete sunulan parkta çıkan yangında kundaklama şüphesi üzerinde duruluyor. Polis ekipleri yangına neden olan kişi veya kişilerin tespiti için çalışma başlattı.

Mahalle sakinleri tepki gösterdi
Mahalle sakinlerinden Hasan Altuntaş, evde otururken yangını fark edip itfaiye ekiplerine haber verdiklerini belirterek, “Annem evimizin karşısındaki parkın yandığını söyledi. Baktım, alevler içinde. Yangın başladığında çevresinde kimse yoktu. Biranda alev aldı, yakıp da kaçtılar mı onu göremedim. Rabbim de burayı yakanı yaksın. Devletin şu hizmetine nankörlük yapıyor her kimse. Burası yapılalı bir ay olmuştu” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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