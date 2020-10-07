Çocuk parkındaki spor aletleri ve oyuncaklar, alev alev yandı (2)

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BAŞKAN EROĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, çocuk parkında çıkarılan yangınla ilgili yazılı açıklama yaptı. Parkta yangın çıkaran kişi ya da kişilerin bulunması için polis ekiplerinin çalışma yaptığını belirten Eroğlu, ''Erenler Mahallesi'nde yaklaşık 1 ay önce yapımını tamamlayarak çocuklarımızın, halkımızın hizmetine sunduğumuz çocuk parkımız, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce yakıldı. Mahalle sakinlerimizin istekleri doğrultusunda çocuklarıyla birlikte güzel bir şekilde vakit geçirebilmeleri için parkımızı yeni oyun gruplarıyla kauçuk zeminiyle ve diğer şehir mobilyalarıyla tamamlayarak hizmete sunmuştuk. Burada yanan sadece büyük bir emek ve milli servet değil, çocuklarımızın hayalleri de yok oldu. Parkımızı yakanlar, alevlere teslim edenler inanıyorum ki en kısa sürede emniyet güçlerimiz tarafından yakalanacaktır. Çalışmalar, araştırmalar devam ediyor. Bölge halkımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İnşallah bu yaraları yeniden saracak, parkımızı tekrar inşa edecek ve çocuklarımıza sunacağız" dedi.DHA-Genel Türkiye-Tokat Halil İbrahim YEL

2020-10-07 15:47:15



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