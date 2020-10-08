20 yıldır gazetelerdeki 'Erdoğan' haberlerinin kupürlerini biriktiriyor



Fatih YILMAZİbrahim UĞUR/ZİLE (Tokat), (DHA)TOKAT'ın Zile ilçesinde yaşayan emekli Sadık Özkara (77), 20 yıldır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili gazetelerde çıkan haberlerin kupürlerini biriktiriyor. Özkara, gazete kupürleri evinin 2'nci katında sergiliyor.

İlçe merkezinde yaşayan, 5 çocuk babası, 20 torun sahibi Sadık Özkara, 2000 yılında işçi olarak çalıştığı Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'ndan (TCDD) emekli oldu. Emekli olduktan sonra hayranı olduğu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili gazetelerde çıkan önemli haberlerin kupürlerini biriktirmeye başladı. Özkara, 20 yıldır biriktirdiği kupürleri evinin ikinci katındaki odasında sergilemeye başladı.

'DOĞRU VE GÜÇLÜ OLDUĞU İÇİN BİRİKTİRİYORUM'

Gazete kupürleri ile o anları ölümsüzleştirdiğini ifade eden Özkara "20 yıl önce gazete kupürlerini biriktirmeye başladım. Cumhurbaşkanımızı dürüst bildiğim için, doğruları söylediği ve güçlü olduğu için bu kupürleri biriktiriyorum. Görenler şaşırıyor, 'nereden topladın sen bunları' diyor. Ben de ekranlarda dünya lideri olarak söylüyorlar, kimsesizlerin sahibi, yetimlerin kanadı diyorum. Dünyanın öbür başında asker veya sivil bir hasta için uçak gönderiyor. 'Allah razı olsun başkanımızdan, devletimizden' diyorlar sonra unutup gidiyorlar. Kongrelerine de, mitinglerine de gitmek lazım. Nefes harcamak lazım ki güzel günler gelsin. Ben gazete kupürleri ile o anları ölümsüzleştiriyorum. Ben seviyorum Recep Tayyip Erdoğan'ı, ailesi ile inançlı bir aileymiş temelden. Başımıza amir yaptığı için Allah'a ne kadar şükretsem az. Bizim Avrupalılar gibi birlik beraberliğimiz var mı? Allah bize de birlik beraberlik versin. Çember iyice daraldı, Türkiye'ye geliyor. Duamızla, birlik beraberliğimizle karşı duracağız" dedi.

Eşi Rabia Özkara ise, kocasının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı çok sevdiğini ve onu yakından görmeyi çok istediğini söyledi. DHA-Genel Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ-İbrahim UĞUR

2020-10-08 09:19:58



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