Düğün salonu EBA erişim noktasına dönüştürüldü

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Tokat’ın Erbaa ilçesine bağlı Tanoba Beldesinde düğün salonu ile köy konağı öğrenciler için EBA erişim noktasına dönüştürüldü.

Erbaa ilçesine bağlı Tanoba Beldesinde pandemi nedeniyle uzaktan eğitim gören öğrencilere yönelik çalışma başlatıldı. Evlerinde internet, bilgisayar ve tablet olmadığı için EBA'ya bağlanamayan çocukların eğitimlerinin aksamaması için köyde EBA erişim noktası oluşturuldu. Bu kapsamda Tanoba düğün salonu ile Akkoç Mahallesi köy konağı öğrenciler için bilgisayarla ile donatıldı. Tanoba Belediyesi Belediye Başkanı Vural Özdemir, amaçlarının çocukların uzaktan eğitimden mahrum kalmamaları olduğunu ifade ederek, “Pandemi nedeniyle uzaktan eğitim gören ancak evlerinde bilgisayar, tablet ve internet bağlantısı bulunmayan öğrencilere destek vermek için EBA destek noktaları oluşturduk. Mahalle konağımız ile düğün salonumuzu çocuklarımızın uzaktan eğitimden mahrum kalmaması için bilgisayarla donattık. Öğrencilerin her daim yanındayız” dedi.

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