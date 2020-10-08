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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Balcı’dan Tokatspor’a destek

İHA

Vali Balcı’dan Tokatspor’a destek

Tokat Valisi Ozan Balcı, bordo beyazlı ekipten şampiyonluk beklediklerini ifade ederek, "Sizler şampiyonluğu hedefleyin, bizim sizlere desteğimiz tam" dedi.
Tokat Valisi Dr. Ozan Balcı, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, İl Genel Meclis Başkanı Erol Duyum, Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ali Çelik, 3. Ligde mücadele eden Tokatspor’un teknik ekibi ve sporcularıyla yemekte bir araya geldi. Yemekte konuşma yapan TTSO Başkanı Ali Çelik, 1997 ve 2002 yılları arasında Tokatspor'da başkanlık yaptığını hatırlatarak, “3. Ligde sonuncu aldık takımı 2. Ligde lider bıraktık. Tokatspor bizim artık iliklerimize kadar işlemiş durumda. Bazen çok büyük imkansızlıklar içinde kurulan takımla şampiyonluğa oynanıyor, bazen de iyi bir ekonomiyle kurduğun takımla ligde kalma mücadelesi verebiliyorsun. Ben bu sene ki Tokatspor’u iyi bir takım olarak görüyorum. Şehrin valisi, belediye başkanı, siyasileri herkes takımın arkasında destekliyor. Benim bu takımın başarılı olacağına inancım tam” dedi.

Tokatspor’un hak ettiği yere geleceğine inanıyoruz"
İl Genel Meclis Başkanı Erol Duyum’un selamlama konuşmasının ardından Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu konuşma yaptı. Başkan Eroğlu, Tokatspor’un yeniden canlanarak ayağa kalkacağını ifade ederek, “Tokatspor’un hak ettiği yere geleceğine inanıyoruz. Buna da sizlere güvendiğimiz için inanıyoruz. Bir yerde kardeşlik, birliktelik varsa, omuz omuza verilirse inanın onun elinden hiçbir şey kurtarmaz. Yeter ki o birlik ve beraberlik olsun. Ama bu söylediklerim olmayınca ne başarı olur nede ortaya güzel bir netice çıkar. İnanıyorum ki galibiyetler ve güzel bir başarı ile Tokatspor gurubunda en iyi noktalarda olacaktır” diye konuştu.
Son olarak konuşma yapan Vali Balcı ise sporculardan başarıya inanarak oynamaları tavsiyesinde bulunarak, “Bizim sizden istediğimiz sadece inanın, oynayın ve kazanın. İnanmak varsa insanın üstesinden gelemeyeceği hiçbir problem yoktur. Bu iş, inanmak, oynamak ve kazanmakla ilgili. Maddi ve manevi olarak imkanlarımızı sonuna kadar zorlayarak sizlerin yanınızdayız. Sizler sadece hedefinize kilitlenin” ifadelerini kullandı.

"Sizler şampiyonluğu hedefleyin, bizim sizlere desteğimiz tam"
Tokatspor’un başarısını görmekten ve paylaşmaktan büyük mutluluk duyacağını kaydeden Vali Balcı sözlerini şöyle tamamladı: "Ben ilin valisi olarak söylüyorum, Belediye Başkanımız, TSO Başkanımız, İl Genel Meclis Başkanımız, milletvekillerimiz, işadamlarımız, sivil toplum örgütlerimiz, basınımız, spor sever herkes olarak sizin yanınızda olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Bizim sizden istediğimiz sadece inanın oynayın ve kazanın. İnanmak varsa insanın üstesinden gelemeyeceği hiçbir problem yoktur. İnanmak, azmetmek, çalışmak. Bu iş, inanmak, oynamak ve kazanmakla ilgili. Maddi ve manevi olarak imkanlarımızı sonuna kadar zorlayarak sizlerin yanınızdayız. Sizler sadece hedefinize kilitlenin. Hedefinizi de söylüyorum buradan, her işte bir numara olmanızı istiyorum. Bir numara olmayı hedeflemeniz lazım. Hangi işi yapıyorsanız yapın, on numara yapmanız lazım. Niyet hayır akıbet hayır derler. Siz çalıştıkça rabbim insanın emeğini zayii etmiyor. Hedefiniz de şampiyon olmak. Sizler şampiyonluğu hedefleyin, bizim sizlere desteğimiz tam . Buna inanıyorum yapabilirsiniz. Şampiyon olmanız içinde maddi ve manevi anlamda tam destek veriyoruz. Allah size güç kuvvet versin"

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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