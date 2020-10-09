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Hüseyin Akbaş'ın mezarı karşısındaki merkezde, yeni güreşçiler yetişiyor

DHA

Hüseyin Akbaş'ın mezarı karşısındaki merkezde, yeni güreşçiler yetişiyor


Fatih YILMAZİbrahim UĞUR/ALMUS (Tokat), (DHA)DÜNYA şampiyonu milli güreşçi Hüseyin Akbaş'ın memleketi Tokat'ın Almus ilçesine bağlı Çevreli beldesindeki Hüseyin Akbaş Güreş Eğitim Merkezi'nde, güreşçiler yetiştiriliyor. Hüseyin Akbaş'ın mezarının karşısına 16 yıl önce yapılan merkezde beldede yaşayan çocukların yüzde 70'i güreş eğitimi alıyor.
Dünya şampiyonu milli güreşçi Hüseyin Akbaş'ın memleketi Almus ilçesine bağlı Çevreli beldesinde 16 yıl önce Hüseyin Akbaş Güreş Eğitim Merkezi kuruldu. Hüseyin Akbaş'ın mezarının karşısına yapılan merkezde, beldede yaşayan çocukların yüzde 70´i güreş eğitimi alıyor. Merkezden yetişen sporcular arasında dünya şampiyonu ve Avrupa ikincisi Mustafa Kaya ile Türkiye şampiyonalarında çeşitli dereceleri bulunan Aziz Erdoğdu da bulunuyor.
'BURASI GÜREŞİN MERKEZİ'
Çevreli beldesinin güreşin merkezi olduğunu ifade eden Almus Gençlik ve Spor Müdürü Cengiz Teker, "Çevreli beldesi şampiyonlar şampiyonu, ülkemizi yıllarca temsil etmiş 6 dünya şampiyonluğu bulunan Hüseyin Akbaş'ın memleketidir. Hüseyin Akbaş'ın vefatının ardından Çevreli'de güreş hiç sönmedi. Halen aynı heyecan ve şevkle devam etmektedir. Almus Gençlik Spor İlçe Müdürlüğümüze ait Çevreli Güreş Eğitim Merkezimizde şu an minikler ve yıldızlar kategorisinde 35 sporcumuz güreş hayatına devam etmektedir. Bu sporcularımızdan 3 tanesi Türkiye şampiyonu olarak, milli takım kamplarına katılmaya hak kazandılar. Her dönem burada yetişen sporcular büyük kulüplere, güreş eğitim merkezlerine transfer oluyorlar. Çevreli kasabasında her dönemde mutlaka güreşçiler yetişmiştir. Burası güreşin merkezi" dedi. 
2020 yılında koronavirüs nedeniyle yüz yüze antrenmanlarına 6 ay süresince ara verdiklerini söyleyen, Teker "Sporcularımız şu anda açık havada antrenmanlarına devam ediyorlar. İnşallah en kısa zamanda da güreş minderlerine döneceğiz" diye konuştu.
3 kez Türkiye şampiyonu olan Vahit Yılmaz da hedefin dünya şampiyonluğu olduğunu ve Hüseyin Akbaş'ı kendisine örnek aldığını söyledi.
HÜSEYİN AKBAŞ KİMDİR?
1933 yılında Tokat´ın Almus ilçesine bağlı Muhat köyünde dünyaya gelen Hüseyin Akbaş, sakat ayağını öne uzatıp rakibi o ayağıyla uğraşırken kendi oyununu uygulamasıyla kendine has en iyi uyguladığı güreş tekniği ile birçok derece elde etti. Milli Takım Antrenörlüğü ve Çevreli beldesinde Belediye Başkanlığını yapan Akbaş, 1989 yılında hayatını kaybetti.
Akbaş'ın aldığı dereceler şu şekilde:
1960 yılında Burgaz´da serbest stil 57 kiloda Balkan birinciliği, 1954 yılında Tokyo, Japonya´da serbest stil 52 kiloda Dünya birinciliği, 1955 yılında Karsruhe, Federal Almanya´da grekoromen stil 52 kiloda Dünya üçüncülüğü, 1957 yılında İstanbul´da serbest stil 57 kiloda Dünya birinciliği, 1959 yılı Tahran, İran´da serbest stil 57 kiloda Dünya birinciliği, 1962 yılı Toledo, ABD'de serbest stil 57 kiloda Dünya birinciliği, 1961 yılı Yokohama, Japonya'da serbest stil 57 kiloda Dünya üçüncülüğü, 1965 yılı Manchester, İngiltere´de serbest stil 57 kiloda Dünya dördüncülüğü. 1956 yılı Melbourne Olimpiyatları'nda serbest stil 52 kiloda Olimpiyat üçüncülüğü, 1964 yılı Tokyo Olimpiyatları´nda serbest stil 57 kiloda Olimpiyat ikinciliği. DHA-Genel Türkiye-Tokat Fatih YILMAZİbrahim UĞUR
2020-10-09 09:39:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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