Lokantada ihtiyaç sahipleri için 'askıda yemek'



Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA) TOKAT'ta, lokanta işleten Hakan Kutlay (40), hayırsever müşterilerinin desteğiyle 'askıda yemek' kampanyası başlattı. Uygulama kapsamında, ihtiyaç sahipleri, lokantada ücretsiz olarak yemek yemeye başladı.

Kent merkezindeki Gaziosmanpaşa Bulvarı'nda lokanta işleten Hakan Kutlay, 3 yıl önce başlattığı 'askıda yemek' kampanyasını devam ettiriyor. Lokantada yemek yiyen hayırsever müşterilerin katkılarıyla ihtiyaç sahipleri de ücretsiz olarak yemek yiyebiliyor. Lokantasını açtıktan hemen sonra uygulamayı başlattığını anlatan Kutlay, "25 yıl önce Turizm Meslek Lisesi'nden mezun olduktan sonra bu işe ilk başladığımda Antalya'ya bir işletmeye staja gitmiştim. Orada 'askıda yemek' yazısı gördüm. İnsanlar geliyor, orada yemek yiyordu ve kimse de hesap sormuyordu. Ben de merak ettim, sordum; 'Bu iş nasıl oluyor' diye. Yemek yiyen insanların ihtiyaçlılar için de ödeme yaptığını öğrendim. 25 sonra Rabb'im bize bu işletmeyi nasip etti. Bizim de açar açmaz ilk yaptığımız iş 'askıda yemek' uygulamasını hayata geçirmek oldu. Müşterilerimiz ise uygulamadan memnun. Bazı insanlar yoldan geçerken yemek yemese bile yardım ediyor" dedi.

Haftanın 3 günü lokantada yemek yediğini söyleyen Rüstem Yayar ise "Burada yemeğimi yedikten sonra da 'askıda yemek' kampanyasına katkıda bulunuyorum. Uygulama çok yerinde olmuş. İhtiyaçlı insanları da düşünmek lazım" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ

2020-10-13 10:50:40



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