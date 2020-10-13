Lokantada ihtiyaç sahipleri için 'askıda yemek'

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Lokantada ihtiyaç sahipleri için 'askıda yemek'

DHA

Lokantada ihtiyaç sahipleri için 'askıda yemek'


Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA) TOKAT'ta, lokanta işleten Hakan Kutlay (40), hayırsever müşterilerinin desteğiyle 'askıda yemek' kampanyası başlattı. Uygulama kapsamında, ihtiyaç sahipleri, lokantada ücretsiz olarak yemek yemeye başladı. 
Kent merkezindeki Gaziosmanpaşa Bulvarı'nda lokanta işleten Hakan Kutlay, 3 yıl önce başlattığı 'askıda yemek' kampanyasını devam ettiriyor. Lokantada yemek yiyen hayırsever müşterilerin katkılarıyla ihtiyaç sahipleri de ücretsiz olarak yemek yiyebiliyor. Lokantasını açtıktan hemen sonra uygulamayı başlattığını anlatan Kutlay, "25 yıl önce Turizm Meslek Lisesi'nden mezun olduktan sonra bu işe ilk başladığımda Antalya'ya bir işletmeye staja gitmiştim. Orada 'askıda yemek' yazısı gördüm. İnsanlar geliyor, orada yemek yiyordu ve kimse de hesap sormuyordu. Ben de merak ettim, sordum; 'Bu iş nasıl oluyor' diye. Yemek yiyen insanların ihtiyaçlılar için de ödeme yaptığını öğrendim. 25 sonra Rabb'im bize bu işletmeyi nasip etti. Bizim de açar açmaz ilk yaptığımız iş 'askıda yemek' uygulamasını hayata geçirmek oldu. Müşterilerimiz ise uygulamadan memnun. Bazı insanlar yoldan geçerken yemek yemese bile yardım ediyor" dedi.
Haftanın 3 günü lokantada yemek yediğini söyleyen Rüstem Yayar ise "Burada yemeğimi yedikten sonra da 'askıda yemek' kampanyasına katkıda bulunuyorum. Uygulama çok yerinde olmuş. İhtiyaçlı insanları da düşünmek lazım" diye konuştu.  DHA-Genel Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ
2020-10-13 10:50:40

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tokat’ta, 3 büyük tarihi mekan restore edilecek
YEREL HABERLER Tokat’ta, 3 büyük tarihi mekan restore edilecek
Tokat'ta Selçuklu ve Osmanlı dönemi eserleri restore edilecek
YEREL HABERLER Tokat'ta Selçuklu ve Osmanlı dönemi eserleri restore ...
Belediyeden liselilere dergi
YEREL HABERLER Belediyeden liselilere dergi
Pandemide adrese ücretsiz kitap
YEREL HABERLER Pandemide adrese ücretsiz kitap
Tokat'ta yeni havalimanı inşaatı havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Tokat'ta yeni havalimanı inşaatı havadan görüntülendi
Öğrencilerde yüz yüze eğitim sevinci
YEREL HABERLER Öğrencilerde yüz yüze eğitim sevinci
Pandemi otobüsle kışlık yiyecek gönderme alışkanlığını değiştirdi
YEREL HABERLER Pandemi otobüsle kışlık yiyecek gönderme ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X