Her gün aynı yerde onu bekliyor Yaşlı ve bitkin sokak köpeği yol kenarında her gün aynı yerde kendisine kuru ekmek taşıyan hayvanseverin yolunu gözlüyor

Yaşlı ve bitkin sokak köpeği yol kenarında her gün aynı yerde kendisine kuru ekmek taşıyan hayvanseverin yolunu gözlüyor.

Tokat’ın Reşadiye ilçesinde yaşayan Ömer Coşkun (51), hayvan sevgisi ile yürekleri ısıtıyor. 12 yıldır kamyonu ile köylere ekmek götüren Coşkun, bayat ekmekleri de sokak hayvanlarına taşıyor. Coşkun’a alışan sokak hayvanları her sabah adeta yolunu gözlüyor.

TokatErzincan D100 karayolu üzerinde Çamlıkaya köyü Kışlaoğlu Mahallesi köyü yakınlarında bulunan bir sokak köpeği de Coşkun’un beslediği sokak hayvanlarından biri. Yaşlı ve bitkin olan köpek her sabah Coşkun’u yol üzerinde bekliyor. Kamyonu görür görmez ayağa kalkan köpek ve ekmeklerin bırakıldığında yaşadığı sevinç yürekleri ısıtıyor.



“Arabanın sesini duyar duymaz ayağa kalkıyor”

Coşkun, yaklaşık bir ay önce yol kenarında bulduğu köpeğin ölmek üzere olduğunu belirterek, “Ölü gibi yol kenarında yatıyordu. Ben ölü olduğunu düşünerek durdum, baktım, açlıktan yatıyormuş. Hamdolsun 3035 günde ayağa kaldırdım. Her sabah yemeğini, ekmeğini veriyorum. Arabanın sesini duyar duymaz hemen ayağa kalkıyor. Benim yemek vermemi bekliyor. Hep burada kalıyor, başka bir yere gitmiyor. Sahibi tahminim yaşlandığı için terk etmiş” dedi.

Coşkun, vatandaşlara ekmekleri çöpe atmamaları tavsiyesinde bulunarak, “Ekmekleri çöpe atmasınlar bizlere versinler bu hayvanlara ulaştıralım. Her gün köylere gidiyorum, elimize yapışmaz. Sevap işleyelim” diye konuştu.

