ÇEDAŞ’tan Tokat’a 52,8 milyon TL’lik yatırım Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. (ÇEDAŞ), bu yıl Tokat’a yapacağı yatırımların toplamının 52,8 milyon TL’yi bulacağını açıkladı

Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş.(ÇEDAŞ), bu yıl Tokat’a yapacağı yatırımların toplamının 52,8 milyon TL’yi bulacağını açıkladı

Elektrik dağıtım sektörünün öncü şirketi ÇEDAŞ, Covid19 pandemisi sürecinde de yatırımlarına ara vermedi. Sivas, Tokat ve Yozgat’ta kesintisiz enerji ve yüksek müşteri memnuniyeti hedefiyle çalışmalarına devam eden ÇEDAŞ’ın bu yıl Tokat’a yapacağı yatırımların toplamı 52,8 milyon TL’yi bulacak. Sivas, Tokat ve Yozgat’ta 1 milyondan fazla abonenin elektrik dağıtımını üstlenen ÇEDAŞ pandemi gölgesinde geçen 2020 yılına yatırımlarına ara vermeden devam ediyor. 2020 yılı içinde hizmet verdiği üç ile büyük ölçekli teknoloji ve şebeke yatırımı yapmayı planlayan ÇEDAŞ, Tokat’a 52 milyon 812 bin TL yatırım yapacak. Şirketin Tokat şehir merkezi, ilçe ve köylerini kapsayan bu yatırım programında, aydınlatmadan köylerdeki enerji hatlarının yenilenmesine kadar birçok kalem bulunuyor.



1 Haziran’dan sonra çalışmalar hızlandı



Covid19 pandemisi sürecinde özellikle mesken tüketicilerinin artan elektrik talebini karşılamak için özverili bir çalışma sergilediklerini ifade eden ÇEDAŞ Genel Müdürü Niyazi Kıvılcım, “Kesintisiz enerji ve yüksek müşteri memnuniyeti için ekip arkadaşlarımız gece gündüz demeden görevlerinin başında. Bir yandan bakım ve onarım çalışmalarımız devam ederken diğer yandan da yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Mart ayında Türkiye’de ilk Covid19 vakasının görülmesi ile başlayan zor dönemde yatırımlarımıza ara vermediğimiz gibi 1 Haziran’dan itibaren ülke genelinde atılan normalleşme adımlarıyla birlikte çalışmalarımızı daha da hızlandırdık” dedi.



Her ilin ihtiyacına göre özel plan yapılıyor



Yatırım planlamalarını hizmet verdikleri üç ilin ihtiyaçlarını tek tek belirleyerek oluşturduklarını anlatan Kıvılcım, bu kapsamda yılsonuna kadar Tokat’a yapılacak yatırım tutarının 52,8 milyon TL’yi aşacağını söyledi. Söz konusu rakamın 12,3 milyon TL’sinin teknoloji ile ilgili yatırımları kapsadığını dile getiren Kıvılcım, “Kesintisiz enerji için teknolojinin tüm nimetlerinden yararlanıyoruz. Bu nedenle yatırım planlarımız içinde en büyük payı teknolojiye ayırıyoruz. Yıl içinde Tokat’a yapacağımız yatırımın 11,3 milyon TL’lik bölümünü trafo ilaveleri, 12 milyon TL’lik kısmını ek yatırımlar, 5,7 milyon TL’sini modüler dönüşüm, 5,3 milyon TL’sini yeraltı yatırımları oluşturacak. Hizmet bölgemizdeki her noktaya ulaşmak için kesintisiz çalışıyoruz. Bu kapsamda Tokat’taki bazı köylerimizin enerji hatlarının yenilenmesi için de 2,1 milyon TL’lik yatırım planlıyoruz” diye konuştu.

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