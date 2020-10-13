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Lastiği patlayan otomobil traktöre çarptı: Sürücü öldü, babası ağır yaralı

DHA

Lastiği patlayan otomobil traktöre çarptı: Sürücü öldü, babası ağır yaralı


Halil İbrahim YEL/ TOKAT, (DHA)- TOKAT'ta lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkan otomobil, önünde giden traktörün römorkuna çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Dursun Örnek (25) öldü, babası Ahmet Örnek (64) ağır yaralandı.
Kaza, saat 10.00 sıralarında TokatTurhal karayolu Gaziosmanpaşa Üniversitesi kavşağında meydana geldi. Kent merkezine doğru giden Dursun Örnek yönetimindeki 60 ZC 889 plakalı otomobil, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkıp aynı yöne giden Bedrettin Genç yönetimindeki 60 HJ 814 plakalı traktörün römorkuna arkadan çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Dursun Örnek ile babası Ahmet Örnek yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan Dursun Örnek, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Ahmet Örnek'in de durumunun ağır olduğu belirtildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat Halil İbrahim YEL
2020-10-13 12:50:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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