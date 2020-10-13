Tokat’ta 580 litre sahte içki ele geçirildi

Bakan Selçuk açıkladı: Bu haftadan itibaren başlıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Tokat’ta yapılan operasyonda bir şahsın evinde 580 litre sahte içki ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sahte içki üretilerek satıldığı istihbaratı üzerine operasyon düzenledi. Adli makamlardan alınan arama kararına istinaden Yağmurlu köyünde şüpheli şahsın evinde ve eklentilerinde arma yapıldı. Yapılan aramada 580 litre sahte içki ile birlikte 1 litre anason, 2 adet soğutmada kullanılan bakır kazan, 1 adet alkol damıtılmasında kullanılan düzenek ele geçirildi. Şüpheli şahıs ile ilgili adli işlem başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.