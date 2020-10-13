Tokat’ta 580 litre sahte içki ele geçirildi

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)TOKAT'ta jandarma ekiplerince kaçak içki üretimi yapılan bir eve düzenlenen operasyonda, 580 litre sahte içki ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.
Jandarma ekipleri, merkeze bağlı Yağmurlu köyünde kaçak olarak içki imal edildiği ihbarı üzerine harekete geçti. Belirlenen eve yapılan operasyonda, 580 litre sahte alkol, içki yapımında kullanılan bir düzenek ve 1 kilo anason ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı. DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ
2020-10-13 15:44:48
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