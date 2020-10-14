Tokat'ta 6 bin 607 öğrenciye ücretsiz etüt

Tokat Valisi Ozan Balcı, "Etüt Tokat" ile büyük başarı elde ettiklerini ifade ederek, “Tüm Türkiye’ye örnek olan Etüt Tokat’a bu yıl da Eğitim Tokat TV kanalıyla devam ediyoruz” dedi.

Tokat Valiliği öncülüğünde başlatılan İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen lise ve ortaokul son sınıf öğrencilerini Liseye Geçiş Sınavı (LGS) ve Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı'na (YGS) hazırlayan Etüt Tokat Türkiye’ye örnek oluyor. Yeni eğitim öğretim döneminde 8. ve 12. sınıf öğrencilerine yönelik etüt programı yüz yüze başladı. Ayrıca Eğitim Tokat TV’den desteklenen programla ilgili Tokat Valisi Dr. Ozan Balcı, başkanlığında değerlendirme toplantısı yapıldı. Vali Balcı, Türkiye’de bir ilk olan ve il genelinde başlayan Etüt Tokat’ın amacın kentin akademik anlamda 5 yılda ilk 5 içerisinde yerini alması olduğunu söyledi. Geçtiğimiz yıl gönüllü öğretmenlerle başlatılan Etüt Tokat ile büyük başarı elde ettiklerini ifade eden Vali Balcı, “Tüm Türkiye’ye örnek olan Etüt Tokat’a bu yıl da Eğitim Tokat TV kanalıyla devam ediyoruz. Öğrencilerimizi ayrıca ücretsiz yayınlarla destekliyoruz. Geçtiğimiz yıl ortaokullarda 88 olan etüt merkezi sayısının bu yıl 103’e, lisede 49 olan etüt merkezi sayısının 58’e yükseldi. Yılgınlık göstermeden, yorulmadan, aşkla, şevkle çalışacağız. Biz Valilik olarak sizlere gereken desteği sağlayacağız. Öğretmenlerimize ve öğrencilerimize güç kuvvet diliyorum.” dedi.

Etüt Tokat projeden il genelinde 8. sınıfta 4 bin 118, 12. sınıfta 2 bin 489 öğrenci olmak üzere 6 bin 607 öğrencinin yararlanması bekleniyor.

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