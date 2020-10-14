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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tokat’ta, belediye tarihinin en geniş kapsamlı çalışması

İHA

Tokat’ta, belediye tarihinin en geniş kapsamlı çalışması

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, belediye tarihinin en geniş çaplı yağmursuyu hat çalışmalarını bu dönem içerisinde gerçekleştirdiklerini söyledi.
Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, yağmur suyu hattı çalışmalarının devam ettiği Yeşilırmak Mahallesi Sanayi Sitesi bölgesinde çalışmaları teknik ekibiyle birlikte yerinde inceledi. Başkan Eroğlu, kış ayları öncesinde yağışlar başlamadan şehrin genel noktalarında yağmur suyu hat çalışmalarının tamamlandığını söyledi. Belediye tarihinin en geniş çaplı yağmursuyu hat çalışmalarını bu dönem içerisinde gerçekleştirdiklerini ifade eden Başkan Eroğlu, “2020 yılı gerek altyapıda gerekse asfaltta rekora koştuğumuz bir yıl oldu. Sadece 2020 yılı içerisinde yaklaşık 30 kilometre içme suyu hattımızı yeniledik. 12 kilometre yeni kanalizasyon hattı ve 5 kilometrede yağmur suyu hattı çalışmalarımızı eylül ayı itibariyle tamamladık. Şuanda ekiplerimiz; Yeşilırmak, Semerkant, Kaleardı ve Sanayi bölgesinde 1200’lük yeni yağmursuyu hattı çalışmasına devam ediyorlar. Yine Yeniyurt Mahallesi’nde ise 300’lük korigatör borularla yeni kanalizasyon hattı deplase çalışmamız devam ediyor” dedi.
Yağmurlu havalarda yaşanan sorunları ortadan kaldırmaya çalıştıklarını belirten Başkan Eroğlu, “Şehrimizin bazı bölgelerinde ani yağışlar sonucu su birikintileri meydana geliyordu. İnşallah yapmış olduğumuz altyapı çalışmaları ile bunun önüne geçmiş olacağız. Altyapısını tamamladığımız bölgelerde yol düzenleme, kaldırım ve asfalt çalışmalarımızı da tamamlıyoruz. Bu süreçte gece gündüz çalışmalarını sürdüren ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Şehrimize hayırlı olsun” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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