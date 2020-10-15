Sahibi ölen 70 köpeğe yuva aranıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sahibi ölen 70 köpeğe yuva aranıyor

İHA

Sahibi ölen 70 köpeğe yuva aranıyor

Tokat’ta, hayatını kaybeden hayvanseverin sahipsiz kalan 70 köpeğine yeni bir yuva aranıyor.
Yeniyurt Mahallesi’nde babasından kalan arazisini adete barınağa çeviren Davut Köksal Eker (58), sokak köpeklerine 30 yıldır bakıyordu. Aniden rahatsızlanması sonucu kaldırıldığı hastanede kanser teşhisi konulan Eker, 2 Aralık 2019 tarihinde hayatını kaybetti. Eker’in ölümü ile birlikte sahipsiz kalan köpeklerin bakımını hayvansever Filiz Ayna Kaymaz üstlendi. Kaymaz yaklaşık 10 aydır öğretim görevlisi eşi ile birlikte her gün hayvanlara yiyecek taşıdı. Bir süre önce bahçenin istimlak edileceğinin bildirilmesi üzerine Kaymaz, köpeklerin sahiplendirilmesine karar verdi. Sosyal medya üzerinden başlatılan kampanya ile köpeklere yeni yuva arayışı başlatıldı.

Yılbaşına kadar 70 köpeğe yeni yuva aranıyor
Kaymaz, yılbaşına kadar bahçenin boşaltılması için kendilerine süre verildiğini belirterek, “Burayı 10 gün içine boşaltın diye bir ihtar aldık. 10 gün içinde bu hayvanları bir yere gönderemeyeceğimiz için Vali beyden yılbaşına kadar süre verilmesini istedik. Sağolsun Vali bey de bizlere destek oldu, yılbaşına kadar bizlere süre tanıdı. Burayı 2,5 ay içinde boşaltmamız gerekiyor. Yani acilen bu bahçeyi tahliye etmemiz lazım. Buradaki hayvanları da sahiplendirmemiz lazım. Bu nasıl olacak bilmiyorum, hayvanseverlerden destek istiyoruz Hepsini bir kişi alamaz ama 5’erli 10’arlı halde bu hayvanları sağ salim tahliye edebilirsek güzel olacak” dedi.
70’e yakın köpeği sahiplendirmeye başladıklarını belirten Kaymaz, “Duyanlar gelip köpekleri sahiplenmeye başladı. Biraz önce bir aileye köpek sahiplendirdik. Ama 70 hayvanı birer birer sahiplendirmek zor olacağı için 5’er 10’arlı verebilirsek daha sağlıklı olacak” diye konuştu. Köpek sahiplenen vatandaşlar da yaşadıkları mutluluğu ve hayvanseverlerden destek beklediklerini dile getirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tokat'ta müstakil evde yangın
YEREL HABERLER Tokat'ta müstakil evde yangın
Çocuk Yaşam Merkezi EBA destek noktasına dönüştürüldü
YEREL HABERLER Çocuk Yaşam Merkezi EBA destek noktasına dönüştürüldü
Tokat’ta, belediye tarihinin en geniş kapsamlı çalışması
YEREL HABERLER Tokat’ta, belediye tarihinin en geniş kapsamlı ...
Tokat'ta toplu taşıma araçları dezenfekte ediliyor
YEREL HABERLER Tokat'ta toplu taşıma araçları dezenfekte ediliyor
Tokat'ta 6 bin 607 öğrenciye ücretsiz etüt
YEREL HABERLER Tokat'ta 6 bin 607 öğrenciye ücretsiz etüt
Tokat'ta 580 litre sahte içki ele geçirildi
YEREL HABERLER Tokat'ta 580 litre sahte içki ele geçirildi
Niksar’da 350 çiftçiye sertifikalı tohum dağıtıldı
YEREL HABERLER Niksar’da 350 çiftçiye sertifikalı tohum dağıtıldı
Tokat’ta 580 litre sahte içki ele geçirildi
YEREL HABERLER Tokat’ta 580 litre sahte içki ele geçirildi
Lastiği patlayan otomobil traktöre çarptı: Sürücü öldü, babası ağır yaralı
YEREL HABERLER Lastiği patlayan otomobil traktöre çarptı: Sürücü ...
Baba ile oğlunu kaza ayırdı
YEREL HABERLER Baba ile oğlunu kaza ayırdı
Tokat'a 52,8 milyon liralık enerji yatırımı
YEREL HABERLER Tokat'a 52,8 milyon liralık enerji yatırımı
ÇEDAŞ’tan Tokat’a 52,8 milyon TL’lik yatırım Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. (ÇEDAŞ), bu yıl Tokat’a yapacağı yatırımların toplamının 52,8 milyon TL’yi bulacağını açıkladı
YEREL HABERLER ÇEDAŞ’tan Tokat’a 52,8 milyon TL’lik yatırım Çamlıbel ...
Her gün aynı yerde onu bekliyor Yaşlı ve bitkin sokak köpeği yol kenarında her gün aynı yerde kendisine kuru ekmek taşıyan hayvanseverin yolunu gözlüyor
YEREL HABERLER Her gün aynı yerde onu bekliyor Yaşlı ve bitkin sokak ...
Kurt Gölü eşsiz doğasıyla hayran bırakıyor
YEREL HABERLER Kurt Gölü eşsiz doğasıyla hayran bırakıyor
Lokantada ihtiyaç sahipleri için 'askıda yemek'
YEREL HABERLER Lokantada ihtiyaç sahipleri için 'askıda yemek'

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X