Saray kıyafetleri maskeli defilede tanıtıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Saray kıyafetleri maskeli defilede tanıtıldı

İHA

Saray kıyafetleri maskeli defilede tanıtıldı

Tokat’ta yazma motiflerinin işlendiği saray kıyafetleri, maskeli defilede tanıtıldı.
Tokat’ta, 650 yıllık yazma sanatına dair orijinal yazma motifleri çeyiz sandıklarından gün yüzüne çıkartıldı. Tokat’tan bir dönem Osmanlı Sarayına gönderilen kıyafetlere işlenen yazma motifleri mini bir defilede tanıtıldı. Butik otele dönüştürülen eski Yazmacılar Hanı’nda düzenlenen defilede pandemi kurallarına göre yapıldı. Mankenler maske takarak handa kıyafetleri sergiledi. Yöresel yazma motifleri ile süslenen maskelerde kıyafetler kadar dikkat çekti. Defilede 100’e yakın tasarlanan kıyafetten pandemi dolayısıyla 15’inin tanıtıldı. Mini defilenin sonunda mankenlerin tümü sosyal mesafe kurallarına göre podyumda yürüdü.

Pandemide maskeli mini defile
Tokat Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Filiz Vanlıoğlu, Tokat’ın geleneksel motiflerinin tanınması amacıyla planlanan defilenin pandemi dolayısı ile gecikmeli olarak yapıldığını söyledi. Türkiye'de yazmacılık denilince akla Tokat’ın geldiğini ifade eden Vanlıoğlu, “Avrupa Birliği projesi ile ulusal ve uluslararası platformlarda da bizim geleneksel motiflerimizin tanınmasını istiyoruz. Kendi Türk, öz kültürümüzün oralarda tanıtmak ulusal ve uluslararası alanda da pazarlara çıkmak istiyoruz. Burada da markalaşarak kendimizi tanıtmak en büyük hedefimiz” dedi.
Korona virüs salgının nedeni ile lansman yapamadıklarını belirten Vanlıoğlu, “Mankenlerimizin maskesiz çıkması mümkün değildi. Ama inşallah bu günleri de atlatacağız defilelerimizi aynı şekilde sunmaya devam edeceğiz. Kıyafetlerimiz tamamen kendi el tezgahlarımızda kumaşlarımız çalışıldı. Yaptığımız araştırmalarda bulduğumuz geleneksel Tokat yazma motiflerimizin baskıları yapıldı. Kök boya renkleri kullanılarak, biz kesinlikle suni yada yapay boya kullanmıyoruz. Kök boyalarla renklendirilerek yazmalarımız da dahil bu şekilde bu kreasyonu koleksiyonumuzu hazırladık. Bu koleksiyonumuzu daha da zenginleştirerek devam edeceğiz” diye konuştu

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tokat’ta 24 yıllık asfalt yol yenileniyor
YEREL HABERLER Tokat’ta 24 yıllık asfalt yol yenileniyor
Kanserden ölen eşinin vasiyetiydi, toplanan yardımları aynı hastalığı olanlar için bağışladı
YEREL HABERLER Kanserden ölen eşinin vasiyetiydi, toplanan ...
Sahibi ölen 70 köpeğe yuva aranıyor
YEREL HABERLER Sahibi ölen 70 köpeğe yuva aranıyor
Tokat'ta müstakil evde yangın
YEREL HABERLER Tokat'ta müstakil evde yangın
Çocuk Yaşam Merkezi EBA destek noktasına dönüştürüldü
YEREL HABERLER Çocuk Yaşam Merkezi EBA destek noktasına dönüştürüldü
Tokat’ta, belediye tarihinin en geniş kapsamlı çalışması
YEREL HABERLER Tokat’ta, belediye tarihinin en geniş kapsamlı ...
Tokat'ta toplu taşıma araçları dezenfekte ediliyor
YEREL HABERLER Tokat'ta toplu taşıma araçları dezenfekte ediliyor
Tokat'ta 6 bin 607 öğrenciye ücretsiz etüt
YEREL HABERLER Tokat'ta 6 bin 607 öğrenciye ücretsiz etüt
Tokat'ta 580 litre sahte içki ele geçirildi
YEREL HABERLER Tokat'ta 580 litre sahte içki ele geçirildi
Niksar’da 350 çiftçiye sertifikalı tohum dağıtıldı
YEREL HABERLER Niksar’da 350 çiftçiye sertifikalı tohum dağıtıldı
Tokat’ta 580 litre sahte içki ele geçirildi
YEREL HABERLER Tokat’ta 580 litre sahte içki ele geçirildi
Lastiği patlayan otomobil traktöre çarptı: Sürücü öldü, babası ağır yaralı
YEREL HABERLER Lastiği patlayan otomobil traktöre çarptı: Sürücü ...
Baba ile oğlunu kaza ayırdı
YEREL HABERLER Baba ile oğlunu kaza ayırdı
Tokat'a 52,8 milyon liralık enerji yatırımı
YEREL HABERLER Tokat'a 52,8 milyon liralık enerji yatırımı
ÇEDAŞ’tan Tokat’a 52,8 milyon TL’lik yatırım Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. (ÇEDAŞ), bu yıl Tokat’a yapacağı yatırımların toplamının 52,8 milyon TL’yi bulacağını açıkladı
YEREL HABERLER ÇEDAŞ’tan Tokat’a 52,8 milyon TL’lik yatırım Çamlıbel ...
Her gün aynı yerde onu bekliyor Yaşlı ve bitkin sokak köpeği yol kenarında her gün aynı yerde kendisine kuru ekmek taşıyan hayvanseverin yolunu gözlüyor
YEREL HABERLER Her gün aynı yerde onu bekliyor Yaşlı ve bitkin sokak ...
Kurt Gölü eşsiz doğasıyla hayran bırakıyor
YEREL HABERLER Kurt Gölü eşsiz doğasıyla hayran bırakıyor
Lokantada ihtiyaç sahipleri için 'askıda yemek'
YEREL HABERLER Lokantada ihtiyaç sahipleri için 'askıda yemek'

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X