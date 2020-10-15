Ziraat Türkiye Kupası: Tokatspor: 1 - Erbaaspor: 2

Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur maçında Erbaaspor, Tokatspor'u sahasında 21'lik skorla mağlup etti.
Stat: Gaziosmanpaşa
Hakemler: Adem Cinek xx, Metin Yalçın xx, Buğracan Semercioğlu xx
Tokatspor: Nailcan xx, Berkcan xx, Ali Kemal xxx, Abdulbaki xx (Abdul Aziz dk. 46 xx), Ahmet xx (Mert dk. 90 ?), Furkan xx, Eray xx (Eser dk. 46), Kağan xx, Sabrican xx (Mustafa xx dk. 46), Deniz xx, Mehmet xx (Bayram dk 74)
Erbaaspor: Taylan xxx, Fikret xx, Barış xxx, Emre xx, Yağız xx (Furkan dk. 83 ?), Canberk xxx, Oğuzhan xx (Furkan dk. 26 xx), Yusuf xx (Emirhan dk. 83 ?), Burak xx, Talha xx, Ertuğrul xx,
Goller: Ali Kemal (dk. 67) Tokatspor, Canberk (dk. 34), Barış (dk. 45) Erbaaspor
Kırmızı kart: Fikret (dk. 77) (Erbaaspor)
Sarı kartlar: Sabrican, Mustafa, Ahmet (Tokatspor), Furkan, Burak, Yusuf, Emre, Taylan (Erbaaspor)
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.