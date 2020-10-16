Yolda kalan otomobilli trafik müdürü itti

Tokat’ta trafik şube müdürü arıza yapan otomobili trafiği aksatmaması için bir polis memuru ve vatandaşla birlikte itti.

Tokat'ta Gaziosmanpaşa Bulvarı'nda seyir halinde olan 60 AJ 090 plakalı Şevki Er idaresindeki Tofaş karma otomobil arıza yaptı. Yolda kalan ve çalıştırılmayan araç trafiği kilitlememesi için devreye polis ekipleri girdi. Aracın arıza yapan vatandaşın imdadına bulvarda denetim yapan Tokat Trafik Şube Müdürü Yüksel Bozkurt, bir trafik polisi ve vatandaş yetişti. Yaklaşık 150 metre boyunca polis ve vatandaşlar aracı uygun bir yere kadar itti. Otomobili arıza yapan Şeyhi Er, yolun trafiğe kapanmaması için yardım edenlere teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.