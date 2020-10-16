Tokat’ta 415 litre sahte alkol ele geçirildi

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Tokat’ta düzenlenen operasyonda 415 litre kaçak alkol ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Niksar ilçesine bağlı Ormancık köyünde 3 şüpheli şahsın sahte alkol üreterek sattığı bilgisini aldı. Adli makamlardan alınan arama kararına istinaden operasyon düzenleyen jandarma şahısların ev ve eklentilerinde arama yaptı. Yapılan aramada, 415 litre sahte alkollü içki, 1 litre anason, 1 adet soğutmada kullanılan bakır kazan, 1 adet alkol damıtılmasında kullanılan düzenek ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerin ifade işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor.

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