İçinde 53 kilo eroinle terk edilen araçla ilgili 4 yıl sonra 4 kişi yakalandı



İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA) - TOKAT'ın Erbaa ilçesinde 4 yıl önce ele geçirilen 53 kilo eroinle ilgili jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda Van'da 4 kişi yakalandı. Şüphelilerden 3'ü tutuklandı.

Erbaa ilçesine bağlı Aşağıçandır köyünde 5 Ocak 2016'da, 06 VA 352 plakalı otomobil terk edilmiş halde bulundu. Otomobil çekici ile ilçe merkezinde bir otoparka çekildi. Jandarma bomba imha ekipleri, özel eğitilmiş köpekler ile otomobilde inceleme yaptı. Sinyal kesici jammer ile otoparktan alınan araç daha sonra, ilçe dışındaki Tosunlar Mevkisi'ne götürüldü. İtfaiye ve ambulans ekiplerinin de hazır bekletildiği alanda, otomobilin arka camı fünyeyle patlatıldı. Otomobilin bagajında yapılan aramada 53 kilo eroin ele geçirildi. Araçla ilgili 4 yıldır süren soruşturma sonunda jandarma ekipleri 4 kişinin kimliğini belirledi. Yapılan operasyonla 4 şüpheli Van'da gözaltına alındı. Tokat'a getirilen şüpheliler, yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 3´ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat / Erbaa İbrahim UĞUR

2020-10-16 18:37:16



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