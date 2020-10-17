Muharrem İnce Tokatlılara, parti kurma fikrini sordu

CHP Yalova eski Milletvekili Muharrem İnce, Tokat'ta bir araya geldiği vatandaşlara parti kurmasını isteyip istemediklerini sordu.

4 Eylül’de Sivas'ta başlattığı "Bin Günde Memlekete Hareketi" programı kapsamında Erzincan'dan Tokat’a geçen İnce, kent merkezinde esnaf ziyaretinde bulundu. Vatandaşların ilgisiyle karşılaşan İnce, fotoğraf çektirmek isteyenleri kırmadı. İnce, esnaf gezisinin ardından Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ali Çelik'i makamında ziyaret etti. Basına kapalı gerçekleşen ziyaretinin ardından İnce, oda binasının çıkışında bir vatandaşla sohbet etti. Tokat’ta 30 yıl önce askerlik yaptığını ve çok iyi bildiğini belirten İnce, vatandaşlara "parti kurayım mı" diye sordu. Olumlu cevap veren vatandaşlardan destek isteyen İnce, Cumhuriyet Meydanına kadar esnaf ziyaretlerine devam etti. Cumhuriyet Meydanında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İnce, Tokat Orduevinde askerlik yaptığını belirterek, “30 yıl önce bu şehirde hafta sonu izne çıkmış bir askerdim. Şu anda onu düşündüm. Nöbet tutardım ve sinir olurdum. Yani, ben fizik öğretmeniyim elimde tüfek millet yemek yerken ben kapıda bekliyorum. Kendimi çok kötü hissederdim. İşe yaramadığımı düşünürdüm. Daha önemli iş yapmalıyım ben askerde diye düşünürdüm. Bunlar geçti aklımdan sizle paylaşmak istedim” dedi.



“Kısa süre içinde manifestomuzu açıklayacağız”

İnce, Sivas’tan başlattıkları hareket çerçevesinde il il gezmeye devam ettiklerini belirterek, “Memleket hareketinin kurucusu arkadaşlarımla beraber Türkiye’yi karış karış dolaşıyorum. 81 vilayeti tamamlayıp daha sonra büyük ilçeleri gezeceğiz. 29 Ekim'de hepimiz bir araya gelip manifestomuzu yazmaya başlıyoruz. Kısa süre içinde manifestomuzu açıklayacağız” diye konuştu.



Yargı sistemini eleştirdi

İnce, yargı sistemini eleştirerek, “Dünyanın en ünlü ekonomistlerini getirseniz, en çalışkan insanları getirseniz, en büyük fabrikaları kursanız hukuk sisteminiz düzgün değilse, mahkemeleriniz adil değilse kalkınamazsınız, büyüyemezsiniz, saygınlığınız olmaz. Hukuk devleti olmadan kimse kimseyi kandırmasın, mahkemeler bağımsız olmadan yargı adli tarafsız hızlı olmadan Türkiye kalkınamaz. Hukuk karın doyurur bu unutulmamalıdır. Türkiye’nin hukuk sistemini düzeltmeden ekonomisini düzeltmek mümkün değildir. Türkiye’de ilk başlayacağımız yer adalet sistemidir” ifadelerini kullandı.



"Azerbaycan’ın yanındayız"

Basın mensuplarının Ermenistan’ın Azerbaycan’ın Gence kentine yaptığı saldırı ile ilgili sorularına, “Azerbaycanlı kardeşlerimize destek olmak için Iğdır’a gittik. Biz oradan Nahcivan'a geçmek istedik. Güvenlik gerekçesi ile bize izin vermediler. Haklılarmış haklı olduklarını da gördük. Biz Azerbaycan Türklerinin, kardeşlerimizin yanındayız. Türkiye yanında olmalıdır, oluyor zaten. Biz de tam desteğimizle Azerbaycan’ın yanındayız” diye cevap verdi. İnce, basın açıklamasının ardından seçim otobüsüne binerek Tokat'tan Yozgat'a hareket etti.

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