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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Emekli mobilyacı ressamlara taş çıkartıyor

İHA

Emekli mobilyacı ressamlara taş çıkartıyor

Tokat’ta emekli mobilyacı, evinin teras katında yaptığı yağlı boya tablolarla ressamlara adeta taş çıkartıyor.
İstanbul’da mobilya sektöründe çalışan evli ve 4 çocuk babası Şükrü Coşkun (75), emekli olduktan sonra memleketi Tokat'ın Reşadiye ilçesine döndü. Lise yıllarında ilgi duyduğu resim sanatına yönelen Coşkun, kendini doğa manzarası resimlere adadı. Sanat atölyesine çevirdiği evinin teras katında günlerini resim yaparak geçiren Coşkun, yaptığı resimlerle birçok defa sergi açtı. Tablo yaparken yaşadığı duyguları dile getiren Coşkun, “Tabiatı gözlemleyip, boya ve fırça ile tuali renklendirmek, hayal gücünü de katarak yorumlamak müthiş bir duygu. Bu vesile ile her insanın yetenekli olduğu ve ilgi duyduğu bir sanat dalıyla uğraşmasının kendini ifade etmek ve dünyaya farklı açıdan bakabilmek bakımından çok önemli olduğunu düşünüyorum” dedi.

Resim hayatının bir parçası haline geldi
Yoğun iş temposunun ardından emekli olması ile birlikte kendini yağlı boya tablolarına adadığını ifade eden Coşkun, “Resim benim hayatımın bir parçası. Bunlarla ben adeta konuşur gibiyim. Manzara resmi yaparken kendimi doğada gezer gibi hissediyordum, bana ayrı bir zevk veriyor. Hayal dünyam gelişiyor, günün nasıl geçtiğini bilemiyorum. Tablolarımla sanki canlıymış gibi konuşuyorum. Onlar benden bir parça, ben onlardan bir parçayım. Bu işi seve seve yapıyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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