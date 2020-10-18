Tokat Milli Eğitim Müdürü ile 3 şube müdürüne koronavirüs karantinası

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA) TOKAT Milli Eğitim Müdürlüğü şube müdürlerinden Abdullah Gürbüz'ün Covid-19 testi pozitif çıktı. Gürbüz ile temasta bulunduğu İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali ve 2 şube müdürü karantinaya alındı.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde Şube Müdürü Abdullah Gürbüz'e yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Bunun üzerine Gürbüz ile temasta bulunduğu İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali ve 2 şube müdürü karantinaya alındı. İl Müdürü Küçakali'de yapılan test sonucu koronavirüs tespit edilmezken, tedbir amaçlı 14 gün izole edileceği belirtildi. DHA-Genel Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ
2020-10-18 15:24:39
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