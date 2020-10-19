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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Serinlemek için girdiği gölette boğuldu

İHA

Serinlemek için girdiği gölette boğuldu

Tokat’ta serinlemek için gölete giren genç boğularak hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Tokat merkeze bağlı Kadıvakfı köyünde Kenan Uçar (25), yüzmek için arkadaşları ile gölete girdi. Bir süre sonra suda batıp çıkmaya başlayan Uçar’a arkadaşlarının yardım çabaları yetersiz kaldı. Suda gözlerde kaybolan gencin arkadaşları durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine çağrılan Tokat AFAD ekibi gölette çalışma yaptı. Yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından gencin cenazesi sudan çıkartıldı. Uçar'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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