Tokat'ta yangında hasar gören çocuk parkı yenilendi



Fatih YILMAZ/TOKAT,(DHA) TOKAT'ta yangın sonucu tamamen kullanılamaz hale gelen Erenler Mahallesi Çocuk Parkı yenilenerek hizmete açıldı.

Kent merkezi Erenler Mahallesi'nde 7 Ekim'de meydana gelen yangında çocuk parkı alevlere teslim oldu. Kundaklama sonucu yakıldığı tespit edilen çocuk parkındaki oyun grupları kullanılamaz hale geldi. Olayın ardından Tokat Belediyesi parkı yeni baştan inşa ederek, oyun gruplarını yeniledi. Park tekrar hizmete açıldı.

Çocuk parkında incelemelerde bulunan Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, "Yangında parkımızdaki oyun grupları, çocuk sahalarımız, kauçuk malzemelerimiz yandı. İtfaiyemiz hızla müdahale etse dahi parkımızı kurtaramadık. O gün çocuklarımızın yüzündeki hüzne bizzat şahit olduk ve onlara bu parkı yeniden hızlı bir şekilde yaparak kazandıracağımızın sözünü verdik. Çocuklarımız için varız, onlar üzülmesinler, eskisinden daha güzel bir parkı hızlıca yeniden yaparak çocuklarımıza kazandırdık. Çocuklarımızın yüzünde oluşturacağımız gülümseme, sevinçlerin en güzelidir. Bizler de bunu yapmaya çalıştık ve bu parkımızı çocuklarımıza emanet ediyoruz" dedi.

Başkan Eroğlu, parka gelen çocuklara çeşitli hediyeler vererek derslerinde başarılar diledi.

DHA-Genel Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ

2020-10-19 15:35:46



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