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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karagöz ve Hacivat'ın pandemi esareti sona erdi

İHA

Karagöz ve Hacivat'ın pandemi esareti sona erdi

Tokat’ta, pandemi dolayısı ile ara verilen Hacivat ile Karagöz oyunları 6 aylık aranın ardından yeninden başladı.
Tokat’ta 3’üncü kuşak lokantacılık yapan Kemal Atangür, 22 yıldır ara vermeden köfteci dükkanın altındaki oda tiyatrosunda Geleneksel Türk Gölge Oyunu Karagöz ile Hacivat oyunu sergiledi. Mart ayında korona virüs salgının nedeni ile perdelerini kapan Atangür, normalleşme süreci ile tekrar gösterilerine başladı. Köfteci dükkanının altında bulunan oda tiyatrosunda yaklaşık 6 aylık aranın ardından tekrar Karagöz oyunu ile sanatseverlerle buluştu. Oyunu izlemeye gelenler sosyal mesafe kurallarına göre bir koltuk boşluk bırakarak oturdu. Anne ve babaları ile Karagöz ile Hacivat izlemeye gelen minikler ise maskesiz oyunları izledikleri günleri özlediklerini ifade etti.

22 yıl sonra ilk defa 6 ay kapalı kaldı
Gölge oyuncusu Kemal Atangür, Münir Özkul oda tiyatrosunda 22 yıl boyunca ilk defa pandemi nedeni ile 6 ay ara verdiklerini kaydetti. Uzun bir sürenin ardından tekrar sanatseverlerle buluşmaktan mutlu olduğunu belirten Atangür, kanunların izin verdiği kurallar çerçevesinde oyunlarına devam ettiklerini söyledi. Karagöz Hacivat oyununda korona virüs önlemlerine de dikkat çektiklerinin altını çizen Atangür, “Oyunumuzda korona virüsle ilgili esprilerde yapıyor, bir takım uyarılarda bulunuyoruz. Çünkü burada en önemli şey temizlik. Temizliğimize dikkat edersek mutlaka bu işi halledeceğiz” dedi.

Tiyatrocular zor günler geçiriyor
Atangür, pandemi dolayısı ile tiyatro sanatçılarının zor günler geçirdiğini belirterek, “Türkiye’de özel tiyatrolar çok büyük sıkıntı içerisinde. Geçimi bundan olan insanlar var. Benim salonum var bu salonum olduğu için idare ediyorum ama salonu olmayan için büyük sıkıntı” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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