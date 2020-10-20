Tokat'ta toplu taşıma araçlarına koronavirüs denetimi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tokat'ta toplu taşıma araçlarına koronavirüs denetimi

DHA

Tokat'ta toplu taşıma araçlarına koronavirüs denetimi


Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)TOKAT'ta trafik ekipleri, koronavirüsle mücadele kapsamında toplu taşıma araçlarında denetim yaptı.
Koronavirüsle mücadele kapsamında, Tokat Emniyet Trafik Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler kentte belirlenen uygulama noktalarında denetim yaptı. Ekipler, otobüs ve minibüsleri durdurarak şoför ve yolcuların maske kuralına uyup uymadığını kontrol etti. Polis ekipleri otobüsler ve minibüslerde bulunan yolculara sosyal mesafeyi korumaları yönünde uyarılarda bulundu.  DHA-Genel Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ
2020-10-20 11:37:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Karagöz ve Hacivat'ın pandemi esareti sona erdi
YEREL HABERLER Karagöz ve Hacivat'ın pandemi esareti sona erdi
Tokat'ta yangında hasar gören çocuk parkı yenilendi
YEREL HABERLER Tokat'ta yangında hasar gören çocuk parkı yenilendi
Serinlemek için girdiği gölette boğuldu 
YEREL HABERLER Serinlemek için girdiği gölette boğuldu 
Tokat'ta, 1,5 milyar lira maliyetli bölünmüş yol çalışması sürüyor
YEREL HABERLER Tokat'ta, 1,5 milyar lira maliyetli bölünmüş yol ...
Alevlere teslim olmuştu, çocuklar için yeniden yapıldı
YEREL HABERLER Alevlere teslim olmuştu, çocuklar için yeniden ...
Serinlemek için girdiği gölette boğuldu
YEREL HABERLER Serinlemek için girdiği gölette boğuldu
Tokat Milli Eğitim Müdürü ile 3 şube müdürüne koronavirüs karantinası
YEREL HABERLER Tokat Milli Eğitim Müdürü ile 3 şube müdürüne ...
Emekli mobilyacı ressamlara taş çıkartıyor
YEREL HABERLER Emekli mobilyacı ressamlara taş çıkartıyor
Yazdan kalma günlerde tarihi mekana yoğun ilgi
YEREL HABERLER Yazdan kalma günlerde tarihi mekana yoğun ilgi
Tokat'ta pazarcılardan Azerbaycan için dua
YEREL HABERLER Tokat'ta pazarcılardan Azerbaycan için dua

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X