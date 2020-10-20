Tokat'ta toplu taşıma araçlarına koronavirüs denetimi

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Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)TOKAT'ta trafik ekipleri, koronavirüsle mücadele kapsamında toplu taşıma araçlarında denetim yaptı.

Koronavirüsle mücadele kapsamında, Tokat Emniyet Trafik Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler kentte belirlenen uygulama noktalarında denetim yaptı. Ekipler, otobüs ve minibüsleri durdurarak şoför ve yolcuların maske kuralına uyup uymadığını kontrol etti. Polis ekipleri otobüsler ve minibüslerde bulunan yolculara sosyal mesafeyi korumaları yönünde uyarılarda bulundu. DHA-Genel Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ

2020-10-20 11:37:06



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