Tokat'ta sahte içki operasyonu: 6 gözaltı

Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA) - TOKAT´ın Niksar ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 2 bin 580 litre sahte içki ele geçirilirken, 6 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Niksar'a bağlı Koruyolu köyünde 6 kişinin sahte alkol ürettiği bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler, köyde oturan 6 şüphelinin evlerine operasyon düzenledi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 2 bin 580 litre sahte içki, 60 kilo anason, soğutmada kullanılan 2 bakır kazan, alkol damıtılmasında kullanılan 2 düzenek, 50 jelikan bidon ve çok sayıda muhtelif malzeme ele geçirildi. Ekipler, 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat Halil İbrahim YEL
2020-10-20 15:40:32
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