Başkan Eroğlu: "Elimizi taşın altına koyduk"

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, pandemi süreci dolayısıyla işyerlerini açamayan esnafların olduğuna dikkat çekerek, "Belediye olarak sürecin ilk gününden itibaren esnaflarımızın yanında olduk ve elimizi taşın altına koyduk" dedi.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, tarihi Sulu Sokak çarşısında bulunan esnafları ziyaret ederek sohbet etti. Pandemi süreci öncesinde tüm mahalleleri tek tek ziyaret ederek, mahalle sakinlerinin istek ve taleplerine göre çalışma planı oluşturduklarını belirten Başkan Eroğlu, her daim halkla iç içe olmanın gayreti içerisinde olduğunu vurguladı. Tokat’ta ahilik kültürünün yaşatıldığını ifade eden Başkan Eroğlu, “Ahilik geleneğini yıllardır sürdüren ve asırlardır gönlünü ve kapısını halka açık tutan Tokatlı esnaflarımızı ziyaret etmeye onların istek ve taleplerini karşılamaya devam ediyoruz. Göreve geldiğimiz günden itibaren halkımızla iç içe, hemhal olmaya devam ettik. Bugün de Gaziosmanpaşa Bulvarımızdaki ve Erenler Mahallesi’ndeki esnaflarımızı ziyaret ettik” dedi.



Pandemi sürecinde esnafa destek verildi

Başkan Eroğlu, pandemi sürecinde zor günler geçiren esnafın yanında olduklarına vurgu yaparak, “Tokat Belediyesi olarak aldığımız tüm kararları halkımızla, esnafımızla birlikte alıyoruz. Pandemi süreci dolayısıyla işyerlerini açamayan esnaflarımız oldu. Belediye olarak sürecin ilk gününden itibaren esnaflarımızın yanında olduk ve elimizi taşın altına koyduk. Bizim esnafımız her daim örnek gösterilmiştir. Bu sürecin de Allah’tan geldiğine inanarak asla isyan etmemiş ve asla da pes etmemiştir. DevletMillet ele ele bu süreci inşallah atlatacağız. Bizlere kapılarını ve gönüllerini açarak, zamanlarını, güleryüzlerini, selamlarını bizlerden esirgemeyen tüm esnaflarımıza teşekkür ediyorum. Rabbim hayırlı kazançlar nasip etsin” diye konuştu.

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