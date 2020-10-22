Üniversite eğitimi yarım kaldı, bacağını kaybetti, yaşama azmini kaybetmedi

Tokat’ta yumuşak doku kanseri nedeni ile üniversite eğitimi yarım kalan, sağ bacağı diz altından kesilen Mikail Yıldırım, yaşama umudunu yitirmeyerek protez bacakla hayata tutundu.

Tokat’ta Gazi Osmanpaşa Üniversitesi Elektrik Elektronik Yüksek Okulu öğrencisi Mikail Yıldırım, 5 yıl önce sinovyal sarkom (yumuşak doku) kanserine yakalandı. Yürümekte zorluk çeken Yıldırım’ın ameliyatı için 210 bin lira yardım severlerin katkıları ile toplandı. Ankara İbni Sina Hastanesinde genci ameliyata alan doktorlar bacağının kesilmesine karar verdi. Aileden alınan izinle Yıldırım’ın bacağı diz altından kesildi. Hastaneden taburcu edildikten sonra yaklaşık 6 ayını evde geçiren Yıldırım’a yürüyebilmesi için protez takılmaya karar verildi. Kanser tedavisi için toplanan para ile protez bacağın kavuşan Yıldırım, 12 ay süren alışma sürecimin ardından kendi başına yürümeye başladı. Protezi takıldıktan sonra akciğerinden ameliyat olan genç kemoterapi tedavisi görmeye başladı. Günün büyük bir kısmını evinde geçiren Yıldırım, tamamen iyileşerek üniversite eğitimine kaldığı yerden devam etmek istiyor.



"Ameliyattan çıktığımda direkt bacağıma baktım"

Liseye gittiği yıllarda bacağında oluşan şişliği ilk başlarda önemsemediğini ifade eden Yıldırım, doktora gittiğinde acı gerçekle karşılaştığını söyledi. Kanser teşhisi konulmasının ardından bacağına ameliyatla protez takıldığını belirterek, “Bacağımı enfeksiyon nedeni ile kurtaramadılar, kesmek zorunda kaldılar. Ameliyattan çıktığımda direkt bacağım baktım. Bayağı bir süre ağladım. 3 ay kendimi toparlayamadım. Protez yapılmasına karar verildi. Haluk Levent aracılığı ile bacağıma protez takıldı. Artık istediğim yere gidebiliyorum. Önceden evde idim, ayağa bile kalkamıyordum. Moralim ameliyattan sonra bozuktu ama şuan çok iyiyim” dedi.



Hedefi milli sporcu olmak

Yıldırım, kemoterapi tedavisinin ardından spora yönelmeyi istediğini belirterek, “Hedefim spora yönelerek Türkiye’yi temsil etmek. Şuanda bir yanım eksik ama yapabilecek bir şey yok. 3 yıldır yürüyemiyordum. Şuan yürüyebiliyorum, özlem gideriyorum. İstediğim yere gidiyorum, arkadaşlarımla geziyorum. Protezim takıldığında yürümeyi bile bilmiyordum. Çocuk gibi yavaş yavaş yürümeyi öğrendim” diye konuştu.

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