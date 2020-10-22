Erbaaspor - Yozgatspor 1959: 0-1

İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA)STAT: İlçe
HAKEMLER: Erhan Kaya (xx), Necmi Demir (xx), Niyazi Atakan Ataseven (xx)
ERBAASPOR: Furkan (xx), Barış (xx) (Dk.66 Rıdvan Gökçe x), Emre (x), Rıdvan Çelik (xx), Yunus (xx), Yusuf (xx) (Dk.80 Hakan ), Furkan Akbulut (x), Atakan (xx), Durmuş (x) (Dk.66 Burak x), Talha (xx), Ertuğrul (xx)
YOZGATSPOR 1959: Bilal (xx), Metin (xx), Uğurcan (xx), Burak (xx) (Dk.76 Doğukan), Fatih (xxx), Kasım (xx), Arif (xx) (Dk.45 Seyit ) (Dk.62 Yiğiyalp x), Ali (xxx) (Dk.89 Ebubekir), İsmail (xx) (Dk.45 Selim x), Alihan (xx), Ahmet (xx)
GOL: Dk. 57 Fatih (Yozgatspor 1959)
SARI KARTLAR: Metin, Bilal, Uğurcan (Yozgatspor 1959) - Emre (Erbaaspor)
ZİRAAT Türkiye Kupası 2´nci tur karşılaşmasında Erbaaspor´u 1-0 mağlup eden Yozgatspor 1959 bir üst tura yükseldi.
57´nci dakikada gelişen Yozgatspor 1959 atağında ceza sahası içinde Ali´nin pasıyla buluşan Fatih topu ağlara gönderdi: 0-1.
Karşılaşma Yozgatspor 1959´un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.DHA-Spor Türkiye-Tokat / Erbaa İbrahim UĞUR
2020-10-22 15:11:50
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