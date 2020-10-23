Tokat'ta alıç meyvesini çekirdeğiyle yiyen 3 kişi hastanelik oldu



Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)TOKAT'ta doğada kendiliğinden yetişen alıç meyvesini çekirdekleri ile yiyen 3 kişi rahatsızlandı. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Namık Özkan, fazla miktarda çekirdekleriyle birlikte tüketilen alıcın bağırsak tıkanıklığına hatta bağırsaklarda delinmelere sebep olabileceğini söyledi.

Tokat'ta bir gün içerisinde bol miktarda alıç yiyen 3 kişi çeşitli şikayetlerle Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine başvurdu. Yapılan tetkiklerde, alıç çekirdeklerinin hastaların midesinde birleşip kitle oluşturduğu, oluşan kitlelerin ise midede tıkanıklığa neden olduğu tespit edildi. Hastalar yapılan tedaviyle sağlığına kavuştu.

'AZ MİKTARDA, ÇEKİRDEKSİZ YENMELİ'

Alıcın 4´üncü yüzyıllarda kalp hastalıklarında sakinleştirici olarak kullanıldığını söyleyen Genel Cerrahi Prof. Dr. Namık Özkan, "Alıcın içesinde bol miktarda fiber var. Fiber nedeniyle ishal ve kabızlık tedavisinde de kullanılıyor. Ama bu etki alıcın bir avuç yenmesiyle birlikte oluşuyor. Eğer ki alıç fazla miktarda yenilirse, çekirdekleri ile yenilirse çekirdek mide de ya da ince bağırsakta, bağırsak sisteminde bir növe oluşturuyor. Alıcın meyvesi de fiberler nedeniyle onun çevresinde top şeklinde birleşerek tıkanıklığa sebep olabiliyor. Hastalar genellikle bize karın ağrısı ile geliyor. Mesala dün benim polikliniğime gelen 3 hasta vardır. Sorguladığımızda çok miktarda alıç yediklerini söylediler. Yaşlı bir hastamızı bağırsak tıkanıklığı ile yatırdık. Özellikle yaşlı kişilerde çekirdekleri ile birlikte yenildiğinde bağırsak tıkanıklığına hatta bağırsaklarda delinmelere kadar sebep olabiliyor. Alıcı az miktarda yemelerini ve özellikle çekirdeksiz yemelerini öneriyoruz" dedi.

'ÇOK YEDİM MİDEM AĞRIDI'

Fazla miktarda alıç yiyen ve bağırsaklarında tıkınması nedeniyle tedavi altına alınan Necmiye Ekinci (77), "Oğlum alıcı sevdiğimi bildiği için bana alıç getirdi. Ben de yedim. Kimseler yemesin, az yesinler ben bilemedim. Çok seviyorum diye çok yedim. Hastalandım, midem ağrıdı" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ

2020-10-23 13:22:37



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