Tokat’ta 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı

Tokat’ın Niksar ilçesinde 4 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı, yangında mahalle sakinleri korku dolu dakikalar yaşadı.

İlçede Fatih Mahallesi Arslan Yapı Sokakta 4 katlı bir binanın çatı katında meydana gelen yangın mahalle sakinlerini sokağa döktü.

Edinilen bilgiye göre hurdacılar tarafından binanın çatısında bulunan güneş enerji panelleri sökülürken, elektrikli demir kesiciden çıkan kıvılcımlar çatı altında bulunan kartonlara sıçradı. Kıvılcımlardan çıkan alevler kısa sürede çatıyı sararken, bina sakinleri kendilerini dışarı attı. İtfaiye ve polise haber verilmesinden ardından yangın mahaline çok sayıda itfaiye sevk edildi.

Alevlerin ve yoğun dumanın yayıldığı yangın nedeniyle vatandaşlar panik yaşarken, itfaiye yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Olayda can kaybı ya da yaralanma olmazken binada maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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