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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erbaa OSB’de 10 fabrikaya yer tahsisi

İHA

Erbaa OSB’de 10 fabrikaya yer tahsisi

Tokat’ın Erbaa ilçesinde OSB’ne yatırım yapacak olan 10 firmaya törenle yer tahsisi yapıldı.
Erbaa Organize Sanayi Bölgesinde kurulması planlanan yatırımlar için Erbaa Ticaret ve Sanayi Odasında imza töreni düzenlendi. Törende konuşma yapan Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, yeni yatırımların ilçeye istihdam sağlayacağını kaydetti. İlçedeki bu yatırımın kendilerini heyecanlandırdığını belirten Başkan Karagöl, belediye olarak ellerinden gelen desteği vermeye hazır olduklarını ifade ederek, “İlçemizde 33 tane tuğla fabrikasının olduğu dönemlerde iş yapan, Erbaa’ya yatırım yapan büyüklerimize çok teşekkür ediyorum. Bugün OSB’nin bu kadar dolu, bu kadar canlı olmasının, Erbaa’da sanayi kültürünün oturmasında onların büyük emekleri var. Bugün burada 10 tane imza atılacak. Bu da demek oluyor ki Erbaa’da yine istihdam sağlanacak” diye konuştu.
Törende yapılan konuşmaların ardından yatırımcılar plaket ve çeşitli hediyeler takdim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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