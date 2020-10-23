Köyde ekmek fırını yangını

Tokat’ın Yeşilyurt ilçesinde ekmek fırınında çıkan yangın maddi hasarla atlatıldı.

Edinilen bilgiye göre; Yeşilyurt ilçesine bağlı Yeniköy’de Mustafa Babacan’a ait ekmek fırınında akşam saatlerinde yangın çıktı. Köylüler ekmek pişirilirken fırında çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Kendi imkanları ile yangını söndüremeyen köylüler itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine köye sevk edilen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Yangın, fırının bitişiğindeki eve sıçramadan söndürüldü. Köy Muhtarı Bekir Babacan, yangının fırında ekmek yaparken çıktığını söyledi. Babacan, diğer evlere sıçramadan yangının Yeşilyurt ve Sulusaray itfaiyeleri tarafından söndürüldüğünü sözlerine ekledi.

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