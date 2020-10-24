Türkiye’ye örnek proje, 1 milyon adet hediye edildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye’ye örnek proje, 1 milyon adet hediye edildi

İHA

Türkiye’ye örnek proje, 1 milyon adet hediye edildi

Tokat Valisi Ozan Balcı, Türkiye’ye örnek olan “Kitap Tokat” projesi ile öğrenci, öğretmen ve diğer meslek guruplarına 1 milyon adet kitap hediye edildiğini söyledi.
Tokat Valiliği koordinesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen Kitap Tokat projesi ile ilkokul, ortaokul, lise öğrencileri ile 65 yaş + yaş üstü büyükler okumaya devam ediyor. Proje kapsamında bugüne kadar; okul öncesi 232,896, ilkokul 280,289, ortaokul 259,325, lise 165,093, öğretmen ve diğer meslek grupları 62,424 olmak üzere toplam 1 milyon kitap hediye edildi. Kitap Tokat Projesi uygulama merkezi ZKütüphanede incelemelerde bulunan Vali Balcı, proje ekibinden bilgi aldı. Vali Balcı, Tokat’ta ilk kez uygulanacak olan dijital kitap platformuyla da binlerce kitabı elektronik ortamda öğrencilerle buluşturacaklarını söyledi.
Dijital kitap platformunda pilot uygulama yapılacağını belirten Vali Balcı, “Projemiz örnek bir proje olacak. Bu platformda her seviyeye uygun kitaplar seçilecek. Öğrencilerimiz ücretsiz kullanacak. Valilik olarak kitaba erişimi kolaylaştırmak istiyoruz. Talep edilen kitapları PTT kargo ile öğrencilerimizin adreslerine ulaştırmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.
Proje kapsamında düzenlenen kitap yarışmanın sonuçlandığını belirten Vali Balcı, yarışmada başarı sağlayan öğrencilerin ödüllendirileceğini ifade ederek, “Küçük okurları olmayan bir toplumun büyük okurları olmaz” sözünü önemsiyoruz. Tokat’ta öğrenim gören her sınıf düzeyindeki öğrencinin kitap okumayı küçük yaştan itibaren alışkanlık haline getirmesi ve nitelikli okur olması için çaba gösteriyoruz. Öğrencilerimiz mutlu oluyor, bu mutluluk bizi de mutlu ediyor.” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Köyde ekmek fırını yangını
YEREL HABERLER Köyde ekmek fırını yangını
Erbaa OSB’de 10 fabrikaya yer tahsisi
YEREL HABERLER Erbaa OSB’de 10 fabrikaya yer tahsisi
Tokat’ta 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı
YEREL HABERLER Tokat’ta 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı
Tokat'ta alıç meyvesini çekirdeğiyle yiyen 3 kişi hastanelik oldu
YEREL HABERLER Tokat'ta alıç meyvesini çekirdeğiyle yiyen 3 kişi ...
Sivas’tan sonra Tokat’ta da çekirdeğiyle alıç yiyenler hastanelik oldu
YEREL HABERLER Sivas’tan sonra Tokat’ta da çekirdeğiyle alıç ...
Asırlık han, otel olarak hizmet verecek
YEREL HABERLER Asırlık han, otel olarak hizmet verecek
Namaz kılmaya gitti, tezgahındaki para kutusu çalındı
YEREL HABERLER Namaz kılmaya gitti, tezgahındaki para kutusu çalındı
Erbaaspor - Yozgatspor 1959: 0-1
YEREL HABERLER Erbaaspor - Yozgatspor 1959: 0-1
Tokat'ta, EBA mobil destek aracı köy yollarında
YEREL HABERLER Tokat'ta, EBA mobil destek aracı köy yollarında
Saniyeler içinde çaldı, güvenlik kameralarına yakalandı
YEREL HABERLER Saniyeler içinde çaldı, güvenlik kameralarına ...
Üniversite eğitimi yarım kaldı, bacağını kaybetti, yaşama azmini kaybetmedi
YEREL HABERLER Üniversite eğitimi yarım kaldı, bacağını kaybetti, ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X